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“巧媳妇”“最美家庭”“最美家政人”……洛阳妇联活动安排来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 17:28

　　近日召开的洛阳市群团工作会议明确了2022年洛阳市妇女工作“任务书”“施工图”，提出将实施巾帼建功等六大工程，团结动员广大妇女群众在建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌中更好发挥半边天作用。

　　今年，洛阳市妇联将以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，深入实施党建引领工程、思想引领工程、强基固本工程，推动妇联组织向非公有制经济组织、社会组织等领域延伸，着力凝心铸魂，不断增强自身影响力和感召力。根据安排，市妇联今年将围绕创业创新、家庭文明等主题，组织开展“百千万巾帼大宣讲”“新时代新女性大讲堂”等活动，因地制宜打造“妇女微家”，团结引导广大妇女群众坚定不移听党话、跟党走。

　　实施巾帼建功工程。擦亮“巧媳妇”工作品牌，依托“巧媳妇”基地培训周边妇女，鼓励农村妇女在家门口就业。培育巾帼新农民人才队伍，培养一批有技能、有带动能力的乡村出彩“巧媳妇”。助力家政服务提质升级，开展技能培训，宣树“最美家政人”。引导农村妇女开展垃圾分类、移风易俗等活动，选树100个市级“五美(美丽)庭院”示范户，年底完成85%的创建目标。

　　实施妇女儿童维权关爱工程。深入推进“巾帼健康行动”，配合卫健部门落实好免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查和预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查重点民生实事。面向农村留守儿童、困境儿童，开展“把爱带回家”“暖心·牵手”“恒爱行动”“阳光助学”等活动。争取全国低收入妇女“两癌”救助金、省阳光母亲救助金和社会救助资金对低收入患“两癌”妇女进行救助。

　　实施家家幸福安康工程。开展“最美家庭季季推”，全年在全市范围寻找100户“最美家庭”，不设标准、不设门槛，让广大市民充分参与，以评促优。丰富家风家教活动载体，针对农村家庭、城市家庭、党员干部家庭、青年家庭等不同家庭群体，分类开展移风易俗、健康文明、家庭助廉等活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 董翠翠）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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