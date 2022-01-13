“中国风”“文化风”吹进洛阳更多社区【视频】

每天都有邻居来自家门口打卡拍照是种什么体验？家住洛阳市洛龙区石油社区地勘三院的81岁老人刘庭荣颇有发言权。

每天都有邻居来自家门口打卡拍照是种什么体验？家住洛阳市洛龙区石油社区地勘三院的81岁老人刘庭荣颇有发言权。

“这墙体彩绘就画在了家门口。”16日下午，刘庭荣指着自家门口墙上的一幅主题彩绘说，这里原来一面普通的白墙，而现在这里已成了“风景”，“风景”吸引来了不少认识的、不认识的邻居“打卡”，大家见面多了、招呼多了，邻里间也更熟悉了。

正说着，37岁的李静拿着手机走进了楼栋，和刘庭荣寒暄了几句后便打开了手机摄像头。李静说，早几天前她就听说小区里有3栋楼已完成了楼道墙体彩绘，因为自家的楼栋还未开始“升级”，所以就先来一睹为快。在她看来，“一楼栋一主题”的彩绘形式，不仅让小区越来越美，还让生活在这里的居民越来越多地感受到文明社区的“用心”和“温度”。

楼道是居民们出入来往的必经之地，是增进邻里关系的隐形平台，也是社区创建的重要阵地。石油社区相关负责人介绍，为弘扬中国传统文化，打造文明社区，截至目前，地勘三院已完成垃圾分类、家风教育、邻里和谐等正能量主题楼道彩绘，接下来，还将按照计划将志愿服务、文明礼仪等主题融入楼道文化建设，“将更多文明精神的宣传以寓教于乐的方式融入社区创建，既拉高社区‘颜值’，又提升社区‘内涵’。”