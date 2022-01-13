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洛阳理工学院“牵手”洛阳古雒斋艺术博物馆【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 17:13

　　17日，洛阳理工学院与洛阳古雒斋艺术博物馆共建签约仪式举行。

　　洛阳古雒斋艺术博物馆主要收藏中国古代名人墓志拓片、民间石雕石刻、明清至民国时期契约文书和地方方志等。按照双方签订的共建协议，今后洛阳古雒斋艺术博物馆与洛阳理工学院共建的藏品将纳入该校博物馆管理体系。

　　洛阳理工学院博物馆以李进学艺术馆、李準先生纪念室、碑刻文书陈列馆、特色文献馆等为基础组建，截至目前共收藏各类藏品2532件(套)。2021年，该馆获批备案河南省级行业博物馆。

　　洛阳理工学院相关负责人表示，此次校馆共建进一步丰富了该校博物馆藏品体系和藏品类别，有力扩充了与地方历史文化相关的藏品(展品)，有利于该校更好利用馆藏文物文献和博物馆阵地开展研学教育活动，展现学校文化育人资源和河洛地方文化特色。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/视频）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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