央媒观洛｜《科技日报》发文：洛阳把创新落到产业上 引领产业升级

国家速滑馆“冰丝带”的幕墙玻璃，来自洛阳北方玻璃技术股份有限公司；“世界第一宽桥”——济南黄河凤凰大桥的减隔震支座，由洛阳双瑞特种装备有限公司量身定制……“洛阳创新”捷报频传。

《科技日报》3月14日刊发文章《河南洛阳：把创新落到产业上，引领产业升级》，本网全文转发，内容如下：

国家速滑馆“冰丝带”的幕墙玻璃，来自洛阳北方玻璃技术股份有限公司；“世界第一宽桥”——济南黄河凤凰大桥的减隔震支座，由洛阳双瑞特种装备有限公司量身定制……“洛阳创新”捷报频传。

在多个场合，河南省委常委、洛阳市委书记江凌不止一次要求坚持以创新引领发展主战略，突出以科技创新引领产业升级，聚焦产业发展推动科技创新和成果转化，真正把创新落到产业上，并要求各级领导干部加强对产业发展和科技创新规律的研究，奋力闯出高质量发展新天地。

在日前召开的2022年洛阳市人代会上，该市市长徐衣显提出，洛阳要以打造更高水平的国家创新型城市为抓手，聚焦伊滨科技城规划建设、高新区重塑重振、智慧岛创新社区建设、新型研发机构发展、高新技术企业倍增，在新一轮区域经济版图重构中重塑洛阳发展新优势。

洛阳北方玻璃技术有限公司生产的12.5米超大尺寸中空玻璃

搭建平台 加速集聚高端创新资源

在洛阳伊滨区中兴智慧城项目现场，科技日报记者看到塔吊林立，11栋研发中心大楼即将全部封顶。据悉，这里是伊滨区正在打造的一个智慧岛创新社区。

洛阳市科技局负责人介绍，在发挥中兴行业龙头企业产业链整合作用，吸引信息通信企业在洛阳市集聚发展的同时，中兴智慧城还将全面导入智慧园区、金融服务、孵化服务等平台，为科技型人才提供一站式创新创业服务。

有了高层次的创新平台，企业创新才能如虎添翼。去年以来，洛阳充分发挥国家自创区洛阳片区的龙头作用，着力建设智慧岛创新社区、新型研发机构、中试基地等创新平台，着力打造高能级创新平台矩阵，加速集聚各类高端创新资源，不断激发高质量发展新动能。

创新激情“唤”起来了。高效成型铣磨车、免示教智能视觉机器人、激光增材技术……在位于洛阳高新区的清洛基地，一项项先进的创新成果不断涌现，持续为产业转型升级赋能。作为省级重大新型研发机构，清洛基地成立5年来，已形成独具特色的“平台+孵化器+实业”的运营模式，重点参股孵化企业20余家。

围绕新型研发机构建设，洛阳着力强化政策引导，在土地、资金、专项人才编制等方面予以支持，与国内外一流高校、科研院所和行业龙头企业合作建设了17家新型研发机构，有力推动洛阳产业链转向中高端、关键环。

创新力量“聚”起来了。国家农机装备创新中心，实现了轮边驱动技术在国产农机上的首次应用，研发出全国首款“5G+氢燃料”电动拖拉机，成功开发智能农业装备管理平台……洛阳已建设各类创新平台2373个，其中国家级创新平台95个，国家农机装备创新中心、国家兽用药品工程技术研究中心、航空精密轴承国家重点实验室等一批“国字号”创新中心、研发中心、重点实验室，引领洛阳企业勇攀创新高峰。