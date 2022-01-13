好消息！新生儿户口登记不久将实现“省内通办”

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我和媳妇户口都是周口的，孩子现在需要上户口，但疫情期间不方便两地跑，可以异地办理户口登记吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我和媳妇户口都是周口的，孩子现在需要上户口，但疫情期间不方便两地跑，可以异地办理户口登记吗？

洛阳市公安局回复：目前不可以，需要回户籍地登记户口。但河南省正在研发河南省内新生儿户口登记“省内通办”，近期内将发布具体操作办法，敬请关注。

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