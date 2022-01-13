记者跑腿：燃气公司承诺六天拆围挡 过期两周还未拆【视频】

16日，瀍河区风华小区居民马先生向记者反映，2月25日，该小区南门口的道路因燃气管道施工被围挡占据了一部分，施工方承诺3月2日完工并拆除围挡。没想到，围挡期间一直无人施工，直到现在也没拆除。他想知道，这到底是咋回事？

16日，洛阳市瀍河区风华小区居民马先生向记者反映，2月25日，该小区南门口的道路因燃气管道施工被围挡占据了一部分，施工方承诺3月2日完工并拆除围挡。没想到，围挡期间一直无人施工，直到现在也没拆除。他想知道，这到底是咋回事？

16日中午，记者在瀍河区启明东路风华小区南门口看到，车辆进出通道的小半股路面被围挡占据着，围挡区域内地面平整，表面还有一层新铺的水泥。

在围挡挡板上，还上挂着一块“城市道路挖掘许可公示牌”。公示牌显示，该工程为“瀍河区启明东路燃气工程”，施工面积8平方米，施工时间为2月25日到3月2日，建设单位为洛阳新奥燃气有限公司。

在公示牌的最下方，还有几行用红字书写的承诺：“市民朋友，洛阳新奥燃气有限公司承诺在2022年3月2日按期完工，拆除围挡，还路于民，请您监督……”

王先生告诉记者，从2月25日设置围挡至今，施工人员除了在此处挖开一个大坑，一直没有再施工。前两天，有施工人员来到现场，用一车黄土把大坑填平了，随后又在上面铺了一层水泥，但围挡依然留着。

“现在，大家都对这种‘围而不建，挖完又填’的行为表示质疑，想知道到底是咋回事？”王先生说。