第三届全国革命文物保护利用十佳案例初评揭晓 洛八办一案例入围【视频】

昨日，记者从洛阳市文物局获悉，第三届(2021)全国革命文物保护利用十佳案例宣传推介活动初评结果揭晓，八路军驻洛办事处纪念馆红色资源沉浸式服务党史学习教育案例入围。

昨日，记者从洛阳市文物局获悉，第三届(2021)全国革命文物保护利用十佳案例宣传推介活动初评结果揭晓，八路军驻洛办事处纪念馆红色资源沉浸式服务党史学习教育案例入围。

此次共有164个案例申报参评，经过选拔，共有36个案例通过初评、入围终评。

八路军驻洛办事处纪念馆的案例以原八路军驻洛办事处党支部书记李泮溪的事迹为切入点，体现了他对党的赤诚之心，为坚持信仰百折不挠的感人壮举。该案例以短剧的形式展现，在纪念馆内4个场所展开：北广场——新兵入伍、救亡室——交通护送、电台室——电报收发、水井旁——两块银元，由普通群众担任主演。

“活动以全景式沉浸体验为主，将书本上的革命故事变成了生动的情景剧，参观者变身表演者，通过‘体验模式’感受百年党史。”八路军驻洛办事处纪念馆相关负责人说，下一步该馆将推出红色实景剧本杀，通过沉浸式体验，让年轻人在娱乐的过程中收获历史知识，接受爱国主义教育。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张路路 栾少鹏 文/图/视频)