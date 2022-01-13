助力亲子反诈！洛阳警方制作“反诈安全棋”

15日上午，洛阳市公安局涧西分局郑州路派出所民警走进涧西区西苑路实验小学，为全校师生赠送“反诈安全棋”1000余副。
15日上午，洛阳市公安局涧西分局郑州路派出所民警走进涧西区西苑路实验小学，为全校师生赠送“反诈安全棋”1000余副。
15日上午，洛阳市公安局涧西分局郑州路派出所民警走进涧西区西苑路实验小学，为全校师生赠送“反诈安全棋”1000余副。
郑州路派出所结合日常办案情况，制作了这种“反诈安全棋”。棋局中融入了30多种常见的电信网络诈骗案例和反诈知识，让家长、孩子在寓教于乐中筑牢防范电信诈骗防火墙。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图)
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