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洛阳高校积极对接本地专精特新企业 引导更多毕业生留洛就业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 11:09

　　大华重工急需建材、机械制造与维修、外贸等专业人才，蓝斯利需要环境工程与化学领域的专业人才，中汽昌兴用工需求偏向自动化、车辆工程等专业……16日，在洛阳理工学院招生就业处，老师们正抓紧汇总来自洛阳30余家专精特新企业的用工需求。

　　“前几天，我们兵分两路对洛阳的部分专精特新企业进行了专项走访，打算为毕业生先探探路。”洛阳理工学院招生就业处处长路利红介绍，为助力洛阳打造建设青年友好型城市，今年，该校进一步强化职业生涯规划和就业指导，希望通过更有针对性的举措，引导更多优秀人才留在洛阳就业。

　　走访企业

　　进车间、看产品、谈薪酬、听发展……几天下来，“走访小分队”发现，这些专精特新企业潜力巨大，而且大部分正面临技术迭代的关键期，迫切需要具备专业素质的技术人才为其注入“新生力量”。很快，一个名为“专精特新企业HR联盟”的微信群在洛阳理工学院招生就业处的牵头下建立起来。洛报融媒记者看到，群内汇聚了洛阳数十家专精特新企业的用工负责人，其中不乏国家级、省市级重点企业。“他们通过微信群可以直接发布自己的用工需求，我们把关后为有意向的学生精准推送，平台化的操作有利于及时沟通和收集发布岗位信息。”路利红说，目前已有不少学生对相关岗位表现出兴趣，学校为此已专门成立了“专精特新企业求职学生”群，以便促成更高效的双向选择。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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