2022年清明节、劳动节放假安排来了

根据2021年10月25日国务院发布的《关于2022年部分节假日安排的通知》，2022年清明节4月3日至5日放假调休，共3天。4月2日(星期六)上班。

根据2021年10月25日国务院发布的《关于2022年部分节假日安排的通知》，2022年清明节4月3日至5日放假调休，共3天。4月2日(星期六)上班。 ＠洛阳人，清明节、劳动节放假安排来了！根据2021年10月25日国务院办公厅发布的《关于2022年部分节假日安排的通知》，2022年清明节4月3日至5日放假调休，共3天。4月2日(星期六)上班。 劳动节放假安排：4月30日至5月4日放假调休，共5天。4月24日(星期日)、5月7日(星期六)上班。 2022年部分节假日安排如下： 国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知

国办发明电〔2021〕11号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 经国务院批准，现将2022年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排通知如下。 一、元旦：2022年1月1日至3日放假，共3天。 二、春节：1月31日至2月6日放假调休，共7天。1月29日(星期六)、1月30日(星期日)上班。 三、清明节：4月3日至5日放假调休，共3天。4月2日(星期六)上班。 四、劳动节：4月30日至5月4日放假调休，共5天。4月24日(星期日)、5月7日(星期六)上班。 五、端午节：6月3日至5日放假，共3天。 六、中秋节：9月10日至12日放假，共3天。 七、国庆节：10月1日至7日放假调休，共7天。10月8日(星期六)、10月9日(星期日)上班。 节假日期间，各地区、各部门要妥善安排好值班和安全、保卫、疫情防控等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。 国务院办公厅

2021年10月25日 ⑥