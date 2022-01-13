洛阳今天阴天有小到中雨 最低气温3℃

预计今天白天我市阴天有小到中雨，东北风5级左右，气温3℃到11℃。

昨天，随着冷空气的“先头部队”抵达，洛阳气温“跳水”，最高气温从前天的25℃直接跌到15℃，加上“风寒效应”影响，“冻”感十足。

随着冷空气一起来的，还有大风。昨天13时45分，市气象台发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，洛阳主城区、洛宁、新安、孟津、偃师、宜阳、伊川、汝阳、嵩县、栾川将有5级左右东北风，阵风7级到9级。9级风有多大？根据我国风力等级国家标准，9级风被称为烈风，每秒风速在20.8米到24.4米，可造成轻微房屋损坏。

除了大风天气，我们还要特别注意寒潮。前天晚上，市气象台发布的寒潮蓝色预警信号称，预计18日凌晨，洛阳所辖各县(区)最低气温较16日凌晨将下降8℃到10℃，18日最低气温将降至1℃到3℃。

不少人问，本次大降温是倒春寒吗？中国天气网气象专家介绍，根据2018年实施的《倒春寒气象指标》中的定义，倒春寒一般是指每年春季(3月到5月)出现的前期暖、后期冷，且后期气温明显低于正常年份的现象。

这次冷空气到来前，我国在整个3月上旬都升温迅猛。目前，春季前沿已经位于陕西关中—山西南部—河北南部—山东中部一线，春季前沿比往年更偏北，而本周大降温过后，华北、黄淮到长江沿线地区，都将重新感受到冬日的寒意。按这个标准理解，这次可以说是一次倒春寒过程。倒春寒主要影响农业，北方的倒春寒，可能导致冬小麦减产、林果绝收。

降温幅度究竟有多大？根据最新气象资料分析，受高空槽东移和中低层低涡切变影响，预计今天白天我市阴天有小到中雨，东北风5级左右，气温3℃到11℃；今天夜里到明天白天阴天转多云，东北风转东南风2级到3级，气温1℃到19℃。

气象部门提醒，本次冷空气将一转洛阳前期偏暖的天气格局，其威力不容小觑，提醒公众注意降雨、大风、降温等不利天气对交通和健康的不利影响，适时增加衣物。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）