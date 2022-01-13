洛阳多部门联合整治“电三电四”违法行为

昨日，市公安局交警支队联合交通、城管等部门，在洛龙区宝龙、泉舜商圈和市民之家周边，开展电动三轮车、低速电动四轮车违法行为整治行动。
昨日，市公安局交警支队联合交通、城管等部门，在洛龙区宝龙、泉舜商圈和市民之家周边，开展电动三轮车、低速电动四轮车违法行为整治行动。
昨日，市公安局交警支队联合交通、城管等部门，在洛龙区宝龙、泉舜商圈和市民之家周边，开展电动三轮车、低速电动四轮车违法行为整治行动。
在行动中，执法人员共查处无证驾驶、违法停车、非法营运等违法行为20余例，暂扣车辆10辆。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 田贝贝 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605