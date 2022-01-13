洛阳多部门联合整治“电三电四”违法行为

昨日，市公安局交警支队联合交通、城管等部门，在洛龙区宝龙、泉舜商圈和市民之家周边，开展电动三轮车、低速电动四轮车违法行为整治行动。 昨日，市公安局交警支队联合交通、城管等部门，在洛龙区宝龙、泉舜商圈和市民之家周边，开展电动三轮车、低速电动四轮车违法行为整治行动。 在行动中，执法人员共查处无证驾驶、违法停车、非法营运等违法行为20余例，暂扣车辆10辆。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 田贝贝 摄影报道）