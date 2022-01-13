苗南东路列入今年老城区城建计划

近日，有市民反映，老城区苗南东路年久失修，路况很差，期盼有关部门进行维修改造。

近日，有市民反映，老城区苗南东路年久失修，路况很差，期盼有关部门进行维修改造。

市民孙先生说，苗南东路虽然是条小路，但也是连接瀍涧大道和春都路的重要通道，每天从此处通行的市民很多。

“因年久失修，苗南东路上有多处出现龟裂，路面坑坑洼洼。天气好时，车辆通行比较颠簸；下雨时，路面容易积水，影响市民通行。”孙先生说。

日前，记者实地探访看到，苗南东路的情况与孙先生描述的一样。一些骑电动车的人从龟裂、坑洼的路面通过时，车身不稳，左右摇晃。该路周边一些居民说，这条路很多年没有修过了，希望有关部门能早日对苗南东路进行维修改造。

记者联系了老城区住建局。“对苗南东路的维修改造，已经列入今年的城建计划，很快将实施。”老城区住建局相关负责人介绍，按照计划，他们将在苗南东路敷设雨污水管网，并进行路面修整，改善道路沿线整体环境。

“太好了，这条路终于能换新颜了，日后大家出行会更方便。”在得知相关情况后，孙先生说。

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