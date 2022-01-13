“中部云谷”项目二期加快建设 预计本月底部分机房投产

从“呼叫中心”到“中部云谷”，作为洛阳大力发展的风口产业之一，大数据产业将迎来质的飞跃。

从“呼叫中心”到“中部云谷”，作为洛阳大力发展的风口产业之一，大数据产业将迎来质的飞跃。

“我们一期项目的1号机房楼已于2016年年底投用。在建的是二期项目，2号机房楼可提供约4000个机柜，最大存储容量可达600PB(PB是较高级的存储单位，1PB=1024×1024GB)，计划本月底部分投产。”近日，在位于洛龙区大数据产业园的“中部云谷”，中国移动河南公司项目经理赵新生介绍。

在数字经济时代，从吃、住、行到游、购、娱，从工农生产到服务消费，处处活跃着大数据的身影。

由中国移动投资建设的“中部云谷”项目总投资30亿元，总体规划4栋机房楼和配套的动力中心，可装机柜12500个。目前，已投产的1号机房楼已落户省内各级政府及大型企业用户200余家，为洛阳政务云、智慧城市、旅游大数据及腾讯、阿里巴巴等国内知名互联网服务商提供数据存储和交换服务。

在2号机房楼的一楼，只见机器轰鸣，工人正有条不紊地安装整个大楼的制冷系统。“数据机房是个特殊建筑，对冷源、电源要求都比较高，要24小时保证设备的正常运行，从而确保大数据安全。”负责施工的北京城建安装集团有限公司生产经理高帅说。

记者了解到，机房温度须控制在17℃至23℃，庞大的制冷设备是整栋机房楼的冷源。当机房温度超过23℃时，系统会自动报警，冷源即启动备用装置。不间断电源是数据中心的核心命脉，在建设之初，机房楼就设计了3条市政供电线路。即使线路同时断电，旁边的动力中心还备有8台柴油发电机，每小时可发电2000千瓦。

二期项目现场建设热火朝天，一期项目的机房里也是灯火通明。

走进1号机房楼，只见899个机柜分布在不同的楼层。在整齐排列的机柜里，机器高速运转，犹如智慧城市的“最强大脑”。

赵新生介绍，数字经济最核心的就是数据机房建设，“中部云谷”为洛阳大数据产业园的数据运行提供了最基础的服务，相当于电脑的硬件设备，目前建设规模及存储容量在全国与洛阳同等规模地市中名列前茅。

“目前市场需求已经远远超出我们规划建设的速度，比如一期的1号机房楼，规划时预计够用5年，没想到建成的第二年就满配了。”说起洛阳大数据产业的快速发展，赵新生直呼没想到。

据悉，“中部云谷”基地建成后，将成为豫西地区规模最大的大数据基础设施，除可满足洛阳本地需要外，还可服务中原城市群乃至全省、全国的数据托管、容灾备份需求，更能和郑州航空港区的中国移动(河南)数据中心互为容灾备份、比翼发展，成为中原地区最大的通信生产基地和信息服务基地。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 沈会阳)