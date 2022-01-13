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《居民请上线》栏目推出 咱聊聊物业那些事儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 08:34

　　楼道里垃圾堆积，找谁清理？

　　小区里的绿植枯萎，找谁养护？

　　小区里的路灯等设施损坏，找谁维修？

　　车库的车位被别人的车占了，谁来帮忙协调？

　　…………

　　答案可能都只有两个字——物业。

　　“买房一阵子，物业一辈子”。物业，是现代小区必不可少的一部分，也是小区后期最重要的一部分。物业管理服务，真的不只是收个物业费那么简单，物业将伴随业主每一天的居住生活。一个好的物业公司，不仅能提升小区的品质，还能为业主提供优美的环境及安全无忧的居住享受。也因此，有人说，好的物业公司，不仅是房屋价值的保养人，还是社区文明的守护者。

　　日前，我市正式发布《城市提质“351”工程行动计划》，围绕加快推动现代化城市建设，聚焦打造平台型创新城市、全国文明典范城市和青年友好型城市“三大目标”，以“五大工程”为载体，推动城市功能持续完善、品质不断提升。其中，“社区文明创建工程”明确指出，我市将建立属地管理、行业监管、执法联动、共建、共治、共享的社区管理机制，全面推进小区物业管理服务提质提效，推动物业服务专业化、规范化发展。到2022年年底，全市小区专业化物业服务覆盖率超过70%，街道办事处物业纠纷调解委员会覆盖率达到90%。

　　小区物业好不好,居民最有发言权。为全面推进文明社区建设,推动小区物业服务专业化、规范化发展,不断提升居民生活品质，自即日起，洛阳晚报联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，推出《居民请上线》栏目——

　　如果您的小区有设施更新、环境优化、秩序提升等喜人的新变化，这些新变化和文明创建、社区治理、物业管理服务的提升有关，欢迎您与我们分享。

　　如果您的小区物业公司很专业、很靠谱，积极为居民办实事、办好事，使得小区氛围更加和谐、居家生活快乐温馨，我们很乐意为您的“管家”树立典型，以形成示范效应，带动全市小区物业管理水平整体提升，同时也进一步提升物业行业的社会形象。

　　如果您的小区存在物业管理服务不到位，小区居民的“急难愁盼”问题迟迟得不到解决，例如垃圾清运不及时、小广告乱张贴、车辆乱停乱放、设施故障未及时排除等问题，影响了您的正常生活，我们会联系相关部门，监督和促进物业公司“闻过则改”，更好地为业主服务。即便是一些有争议的问题，我们也欢迎大家一起来探讨，切实推动问题解决。

　　更专业的物业，更宜居的小区，更美好的生活。《居民请上线》栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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