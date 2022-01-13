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全市涉粮问题专项巡察公布“问题清单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 08:28

　　15日，市委涉粮问题专项巡察组向被巡察单位反馈巡察情况，并公布巡察“问题清单”。

　　根据习近平总书记关于根治粮食购销系统性腐败问题的重要指示要求和中央、省委、市委统一部署，2021年11月10日至12月24日，市委派出专项巡察组对市粮食和物资储备局党组、兴洛粮食集团党委开展了涉粮问题专项巡察，延伸了解市发改、财政、国资、市场监管等部门，并指导督导新安、伊川等9个具有粮食行政管理职能的县区上下联动，同步开展涉粮问题专项巡察。

　　市委专项巡察组反馈指出，党的十八大以来，全市涉粮职能部门、国有粮食企业能够学习贯彻习近平总书记关于粮食工作重要论述和指示批示精神，能够落实中央、省委、市委关于粮食工作的决策部署，深化粮食流通体制改革，加强粮食调控，强化储备管理，有效保障了我市粮食安全。但巡察也发现，市粮食和物资储备局、兴洛粮食集团等单位党组织贯彻落实习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和指示批示精神有差距，粮食安全政治责任扛得不牢，加快粮食储备管理体制机制改革、推动粮食产业高质量发展不够到位；粮食系统党组织凝聚力战斗力不强，粮食业务主管部门履行管理职责存在薄弱环节，储备粮监管存在短板；国有粮食企业聚焦主责主业不够，企业改革滞后，创新发展基础薄弱；党建引领作用发挥不佳，全面从严治党主体责任落实有差距，干事创业氛围不浓，国有粮食企业特别是基层粮库执行国家粮食购销政策规定不够到位，“靠粮吃粮”问题时有发生；巡察、审计等监督检查发现问题整改落实不够彻底；市粮食和物资储备局保密工作责任制落实不到位、保密制度执行不严。

　　市发展改革委等部门落实涉粮职责不力，监管合力不强。市发展改革委规划引领作用发挥不充分，粮食安全规划缺失。市财政局对涉粮轮换补贴、项目资金跟踪督促不够。市国资委履行出资人职责不到位，引导粮食企业聚焦主业发展不够。市市场监督管理局涉粮执法意识不强，执法力度不够到位。

　　市粮食和物资储备局、洛阳国晟集团、市发展改革委等单位主要负责人分别表示，对于巡察组指出的问题，诚恳接受、照单全收，将以高度的政治责任感，认真研究反馈意见，坚决抓好问题整改，以实实在在的整改成效切实保障全市粮食安全。

　　市委专项巡察组还收到一些反映党员干部的问题线索，已按规定移交纪检、组织等有关单位处理。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 徐云峰 石卫峰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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