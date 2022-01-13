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“成片加梯” 这个可以有
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.03.17 08:28

　　洛龙区今年为龙瑞A区等6个安置小区加装电梯，数量高达433部。这些带“龙”字头的小区，尽管有安置房优惠政策加持，但其试水“成片加梯”颇为少见，不仅引发了“安置房变洋房”的猜想，更激起了老年人对“一键回家”的渴盼。

　　老房住的多是老年人，加装电梯是好事，也是大势所趋。当前公众关注更多的，往往不是老楼加不加装电梯，而是如何像洛龙区这样为加装电梯“加速”，从单个门栋零星加装电梯，到成片规模化“量产”。

　　“成片加梯”，是多赢之举。老楼加装电梯，这块“硬骨头”之所以难啃，往往难在“上热下冷”“众口难调”，高层住户对加装电梯“举双手赞成”，低层住户却担心采光、噪声甚至房价等问题；老年住户对电梯的需求十分迫切，年轻人却不愿出钱分摊成本……实施成片规模化加装电梯，整合资源对接市场，不仅让小区加装的电梯布局更美观、更合理，还可以“成团”开工，降低安装费用，提高施工效率，有利于缓解居民各种担心和资金压力，带动老房整体升值，早日实现居民加装电梯的愿望。

　　“成片加梯”，多地已先行先试。比如，浦东新区潍坊新村街道创新工作方式，前期与银行合作提供分期贷款方案，年化率低至2.1%，首付低至20%；中期推动电梯企业使用钢结构模块化安装，大大缩短工期；后期与保险公司合作，提供电梯全寿命周期维修服务，走出了一条“个性化分期付款、全生命周期维保、大品牌实施建设”的“成片加梯”路子，居民反对的声音少了，加装电梯从“一台数年”变为“一年数十台”。这说明，基层相关各方只要做好“润滑剂”，大胆创新路径，破解加装电梯难题并非没有办法。

　　今年，洛阳计划开工老旧小区集中连片改造8.2万户，并把出台政策激励老旧小区居民加装电梯首次写入《政府工作报告》，这意味着加快解决老年人“上楼难”，不仅迎来新的契机，力度也更大了。而要在老旧小区加装电梯上实现新突破，“成片加梯”或许不妨一试！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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