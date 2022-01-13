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这株凌霄不寻常
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.03.17 08:22

　　“天下名园重洛阳”。春日的洛阳，花繁叶茂，分外美丽，大大小小的园子里，名花异草争奇斗艳，更是迷人。北宋时，洛阳有个富郑公园，有亭有台，有竹有花，可临水赏竹，亦可登高远望。这处园子由北宋名相富弼所建，在今洛河南岸安乐窝一带。

　　富弼，北宋时土生土长的洛阳人，人称富郑公。

　　富弼被誉为“洛阳才子”。大名鼎鼎的范仲淹比富弼大15岁，认识富弼后大为赞赏，说他有“王佐之才”，并把他的文章推荐给当时的宰相晏殊。

　　晏殊也是个牛人，14岁以神童入试，赐同进士出身，且填得一手好词，“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”就是他的名句。他看出富弼非寻常后生，就问范仲淹：“这位洛阳才子可曾婚配？”范仲淹回答：“尚未婚配。”晏殊闻言心里偷乐。

　　原来，晏殊有一女待字闺中，正托一个叫陈祥的官员帮忙选女婿。陈祥见到富弼后对晏殊说，我看这个富弼啊，文章写得妙，长相也大气，是个当宰相的好苗子。后来，经范仲淹和陈祥撮合，富弼成了晏殊的乘龙快婿。

　　晏殊他们果然没看错人。富弼走上仕途后，为官清廉，一直干到宰相。

　　富弼最为人称道的是，他曾出使辽国，坚守气节，不辱使命。

　　宋仁宗在位时，辽国屯兵北境，要求北宋遣使谈判，割地给辽国。当时，北宋朝廷百官都不敢去和辽国谈判。富弼心怀家国，不顾个人安危，挺身而出，出使辽国。

　　在谈判中，富弼不卑不亢，陈述两国兵戎相见的危害，辽国自知理亏，遂息兵宁事。之后，宋、辽两国数十年没再起战事，边境安宁。

　　富弼遇事有主见，不盲从，即便对皇帝也是如此。

　　宋英宗登基后，将其父宋仁宗的遗留器物，都拿来赏赐朝廷重臣。众臣叩谢领赏之后告退，英宗单独将富弼留下，又特别赏赐他几件器物。

　　富弼先叩头谢恩，之后坚决推辞。英宗有些不高兴了，说道：“这些东西又不值什么钱，你没必要非得推辞呀！”

　　富弼言辞恳切地说：“大臣接受额外的赏赐而不谢绝，万一将来皇上做出什么出格的事，凭什么劝谏呢？”最终还是拒绝了这份赏赐。

　　富弼退休之后，回到老家洛阳，谢绝宾客，亲自设计、营建园林，就是富郑公园。

　　富郑公园所植花木，除竹子“尤盛”外，有一株凌霄花长得奇特。一般的凌霄花都是攀援他物向上生长，这株凌霄花却独立生长，竟长成了一棵大树，树高数寻(古代八尺为一寻)，亭亭可爱。当时有人感叹：“凌霄花必依他木，罕见如此者，盖亦似其主人耳。”

　　你看，这人不一般，连所种的植物长得也不寻常，令人感佩！（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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