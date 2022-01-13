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莫让私搭乱建挡住了文明脚步
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.03.17 08:22

　　“大快人心！”昨日，我市城市区商品房私搭乱建建(构)筑物拆除率达46.21%的消息，一经洛报融媒全媒体平台发布便引发广泛热议。6日完成全面排查，当天启动全面整改，10天时间，拆除近半，高效推进背后，是洛阳狠刹私搭乱建歪风的力度与决心。

　　放眼各地，私搭乱建堪称顽疾，民众苦其久矣。远的不说，在洛阳网“百姓呼声”平台上，近年与“私搭乱建”有关的投诉网帖就有2482条之多，不仅时间跨度长，问题也形形色色。平房搭二层，一楼扩门脸，顶楼搭天棚；圈占公共空间建凉亭，侵占公共绿地围院子，挤占公摊面积堆杂物……野蛮生长的违法建筑，侵犯了公共利益，带来了安全隐患，损害了城市形象，也挡住了城市文明进阶的脚步。

　　私搭乱建，说到底，还是一个“私”字在作祟。因为“私”心，便置秩序规则与城市形象于不顾，肆意把城市小区变成“大杂院”；因为“私”利，便置公共利益于不顾，想怎么来就怎么来，如此又岂能不乱？事实上，无论是政府部门、法律人士，还是广大市民，都有一个共识：私搭乱建不只是公德问题，更是法律问题！今天的洛阳，正致力创建全国文明典范城市，如果任由私搭乱建蔓延，城市品质怎会出众，文明又怎会跃升？于理，于法，于公众利益，于城市文明，私搭乱建都必须整到底！(洛平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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