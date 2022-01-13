中国援赞比亚第23批医疗队平安抵赞

昨日，记者连线中国援赞比亚第23批医疗队获悉，当地时间13日15时，医疗队平安抵达非洲赞比亚首都卢萨卡。目前，队员们正在当地配合隔离。未来1年，他们将在当地开展医疗服务工作，接续构筑中赞友谊桥梁。

昨日，记者连线中国援赞比亚第23批医疗队获悉，当地时间13日15时，医疗队平安抵达非洲赞比亚首都卢萨卡。目前，队员们正在当地配合隔离。未来1年，他们将在当地开展医疗服务工作，接续构筑中赞友谊桥梁。

中国援赞比亚第23批医疗队由洛阳市卫健委牵头组建，洛阳市中心医院为队长单位，全队由来自全省13家单位的28名队员组成，其中洛阳队员占24人。本月9日，24名洛阳队员抵达郑州与其他市4名队员会合，在完成核酸检测等出境规定防控举措后，最终于13日凌晨踏上援非医疗征程。

将近17个小时的飞行中，医疗队员们身着防护服统一就座。队员们抵达卢萨卡国际机场后，受到中国驻赞比亚大使馆经商处、赞比亚中国商会、赞比亚各中资企业代表、华人代表的热烈欢迎。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 王超）