舞剑还得看公孙大娘（古代女子的人生哲学）

有没有一个人让你今生难忘？有没有一场演出让你回味万千？

有没有一个人让你今生难忘？有没有一场演出让你回味万千？

对我们的洛阳老乡杜甫来说，公孙大娘就是这样一个人。她的剑舞表演精彩绝伦，即便时过多年，小杜变成老杜，回忆起年少时看她舞剑的情景，仍然心潮澎湃。

常言道，家财万贯不如一技傍身。公孙大娘是唐代职业舞剑高手，对看家本事精益求精，是她的职业素养，亦是她安身立命的资本。

“诗圣”惦念了半辈子

剑舞，又名剑器舞，可以说是跳着舞耍剑，也可以说是耍着剑跳舞，融合了武术与舞蹈，刚柔并济，非常好看。

公孙大娘是河南人，老家在河洛地区的郾城(今漯河市一带)，离洛阳不远。

当时的洛阳是唐代东都，唐玄宗时常驾幸洛阳，还曾在洛阳五凤楼举办过国家级文艺汇演。

公孙大娘是著名剑舞表演艺术家。她虽名唤“大娘”，其实还很年轻，身手矫健，英姿飒爽，甚得皇家推崇，经常受邀到各地演出。

杜甫小时候，曾在郾城看过公孙大娘舞剑。此后数十年，他漂泊四海，阅尽千帆，仍然认为“先帝侍女八千人，公孙剑器初第一”，论舞剑，没人比得过公孙大娘。

在《观公孙大娘弟子舞剑器行》一诗中，老杜绘声绘色地描写了他当年观赏剑舞时的感受：“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。观者如山色沮丧，天地为之久低昂。霍如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光……”

遥想当年，在俺河南老家，公孙大娘挥舞着剑器旋转跳跃，剑光闪耀好比后羿射日，身姿矫健犹如御龙翱翔，极度刺激，极致美丽，震撼四方，惊天动地。

观者屏气凝神，神色紧张，个个为她捏着一把汗，大气都不敢出：这么厉害的表演，一辈子都难得一见！

“草圣”看了也叹服

在中国古代，剑是一种高贵的兵器，象征着权力与身份。名流崇尚佩剑，社会上流行舞剑，豪门盛宴，吃着吃着就有人拔剑起舞。

楚汉相争时，项羽摆鸿门宴招待老对手刘邦，项庄随手拔剑起舞，“意在沛公”，明为助兴，实则想夺命。

唐代“诗仙”李白虽是文人，却一直梦想着当侠客，仗剑走天涯，“银鞍照白马，飒沓如流星”“事了拂衣去，深藏身与名”。

在这种背景下，剑舞应时而生，风靡大唐。

唐代舞蹈有健舞、软舞之分，健舞刚劲，软舞柔美。剑舞属于健舞，刚柔并济，很符合大唐皇室的审美喜好。据《明皇杂录》记载，唐明皇精通音律，重视艺术，公孙大娘因为善于舞剑，很受皇家看重。她的拿手绝活除了《西河剑器》《邻里曲》等流行剑舞，还包括冠绝一时的《裴将军满堂势》。

“裴将军”指的是唐代著名将领裴旻(mín)。他能征善战，且擅长舞剑，号称“剑圣”，享誉京都。

裴旻在洛阳为官时，母亲去世。他想请画圣吴道子在洛阳天宫寺画壁画，为母亲超度。吴道子没有收费，只求裴将军舞剑一曲作为回报。于是，裴旻在数千名围观者面前持剑起舞，“掷剑入云，高数十丈”，那场面惊心动魄，令人大呼过瘾。吴道子从剑舞中得到灵感，挥笔作画，如有神助。

公孙大娘善于钻研，勇于创新。

相传，她根据裴将军的舞剑绝技改编了《裴将军满堂势》剑舞，气势雄浑，剑招凌厉，融合了男性的阳刚与女性的柔美。

唐代书法家张旭就是因为观看了公孙大娘的剑器舞，书法精进，落笔走势如龙飞凤舞，成为中国书法史上赫赫有名的“草圣”。

这才是真正的艺术家

“安史之乱”爆发后，洛阳失守，中原沦陷。唐玄宗逃离京城，“梨园子弟散如烟”。杜甫背井离乡，辗转漂泊，双鬓斑白时，偶然在四川白帝城又观赏到了一次剑舞。

舞剑的女子，是临颍女子李十二娘——公孙大娘的徒弟，杜甫的河南老乡。此时，距离杜甫当年观看公孙大娘舞剑已经过去了数十年，国破山河在，佳人红颜改，杜甫触景生情，感慨万千，写下了《观公孙大娘弟子舞剑器行》。

世事艰难，女艺人落魄江湖，卖艺挣钱，却并没因此丧失斗志、蹉跎度日。杜甫说，尽管公孙大娘年华老去，“绛唇珠袖两寂寞”，却把浑身技艺尽数传给了弟子，李十二娘“妙舞此曲神扬扬”，颇有公孙大娘鼎盛时期的风采。

志得意满时，大谈特谈梦想与追求谁都会，但是，在陷入人生低谷时，仍能淡定自若地应对世事，神采奕奕地逐梦而行，那才可贵。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 安宁）