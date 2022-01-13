“洛康码”出现异常先别急 这些申请转码细节请注意

近日，有市民反映申请“洛康码”转码等待时间长。“洛康码”被赋黄码后如何快速转码？昨日，记者采访相关部门。

近日，有市民反映申请“洛康码”转码等待时间长。“洛康码”被赋黄码后如何快速转码？昨日，记者采访相关部门。

这两天，在洛阳网的《抗疫呼声洛阳马上办》专栏，有不少市民咨询“洛康码”被赋黄码后的转码问题。对此，市新冠肺炎疫情防控指挥部在解答相关政策的同时，还悉心提醒“近期转码人员较多，还请您耐心等待”。记者走访多个社区得知，因近期全国多地出现新冠肺炎疫情，防控形势严峻，加之返岗务工人员增加，高校开学复课，人员流动相对频繁，被赋黄码人员有所增加。

记者从市政务服务和大数据管理局了解到，目前，“洛康码”异常人员申请转码必须提供3种材料，即“洛康码”变更申请承诺书，未到过中高风险地区的行程卡，以及医疗卫生机构出具的48小时内核酸检测阴性证明。必要情况下，当事人在提交承诺书时，可补充说明过去14天旅居史及提供核酸检测阴性证明，有助于提高转码通过率。

“‘洛康码’异常人员提交的相关材料，我们还需要仔细审核，尤其是对于提交资料不完善的，需要和当事人反复核对，这会影响转码效率。”洛龙区开元路街道宜人社区居委会副主任王阁说，目前，他们收到申请转码的材料后，会在社区网格员工作群内统一审核，并通过相关系统提交资料，正常情况下3个小时左右“洛康码”可恢复绿码。

记者通过采访为您梳理申请转码过程中的常见问题。

●常见问题一：人在洛阳但“洛康码”被赋黄码影响出行，不明白相关变码缘由。

分析：市政务服务和大数据管理局根据流调信息(用户的户籍、身份证、手机号码、行程轨迹等)进行“洛康码”颜色变更。

从大数据角度来看，市民“洛康码”被赋黄码或者红码，意味着其本人有涉疫风险，并存在已经被感染的可能，但是自己不知情，同时也有传染他人的风险。

此外，当事人从市域外来(返)洛，未事先报备落实相关防控政策，或当事人未离开洛阳，但名下银行卡、车辆、手机号码被他人借用，在中高风险地区所在城市有消费、出行、通话记录，这些都有可能影响个人的“洛康码”。

建议：发现“洛康码”异常，当事人在做好安全防护情况下，尽快联系所属社区或所属县区疫情防控部门，咨询原因，待相关部门核验后，按照“涉洛人员健康码赋码规则”申请转码。

●常见问题二：有市域外旅居史人员“洛康码”被赋黄码，在填写承诺书时行程信息过于简单，或仅写“未到过中高风险地区”。

分析：申请人的出发地及途经地信息不明确，提交材料后需要社区及街道人员反复核实，进而影响转码速度和通过率。

建议：申请人在提交承诺书时，务必写清楚相关行程信息，尤其是到过或途经中高风险地区的，要具体到街道、乡镇，方便社区工作人员审核。此外，必要情况下可提供“三天两检”的核酸检测阴性证明，有助于提高转码通过率。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 程德佳）