16日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习全国两会精神特别是习近平总书记重要讲话精神；传达中央和国家机关、全省机关党的工作暨纪检工作会议精神，研究全市机关党建工作；审议《市委理论学习中心组2022年度学习计划》等。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

16日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习全国两会精神特别是习近平总书记重要讲话精神；传达中央和国家机关、全省机关党的工作暨纪检工作会议精神，研究全市机关党建工作；审议《市委理论学习中心组2022年度学习计划》等。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议深入学习了习近平总书记在参加内蒙古代表团、解放军和武警部队代表团审议时的重要讲话精神，在看望参加政协会议的农业界、社会福利和社会保障界委员并参加联组会时的重要讲话精神，传达学习了十三届全国人大五次会议、全国政协十三届五次会议主要精神，以及省委召开会议传达学习全国两会精神时的指示要求。

会议强调，这次全国两会是在全国上下深入贯彻党的十九届六中全会精神、全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军、迎接党的二十大胜利召开的关键时期召开的一次重要会议。习近平总书记在两会期间与代表委员共商国是，作出了“五个必由之路”“五个有利条件”等重大论断，提出了一系列重大要求，为我们推进现代化建设进一步指明前进方向、提供重要遵循。要把学习贯彻全国两会精神特别是习近平总书记重要讲话精神作为一项重要政治任务，深入领会精神实质，深刻把握核心要义，始终牢记“国之大者”，更加信心满怀地加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌。要深刻领会政府工作报告“提升积极的财政政策效能、加大稳健的货币政策实施力度”等部署要求，加大对政策的争取、承接、落实力度，积极对接金融机构，着力增加有效投资，更好稳定市场主体，为经济平稳运行提供有力支撑。各级人大常委会、政府要认真落实《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，不断提升依法行政、依法决策能力水平。

会议指出，2021年，全市机关党的工作以“五联五促”为抓手，积极推动思想大解放、观念大转变、作风大提升，为全市实现“十四五”良好开局作出了积极贡献。各级各相关部门要紧密结合洛阳实际，坚定不移推动机关党建高质量发展，坚持以“五联五促”为抓手，积极创新机关党建的有效路径，不断激励机关党员干部担当作为，持续整治形式主义、官僚主义，着力提升服务现代化建设的能力水平，推动中央、省委部署要求落到实处。

会议强调，要按照中央、省委对领导干部理论学习的部署要求，及时跟进学习习近平总书记最新重要指示要求、关于河南工作的重要讲话指示批示精神，科学安排学习内容，着力做好结合转化，更加自觉地用以武装头脑、指导实践、推动工作。要综合运用各种学习方式，灵活采用潜心自学、研讨交流、专家授课、观摩互动等方式，使理论学习成为加强政治建设、班子建设，提升工作水平的有效抓手。要以上率下，坚持市委常委班子带头，落实市委党校主体班“领导干部讲堂”等制度安排，示范带动各级党组织更加重视理论学习，各级领导干部都能先学一步、学深一层，真正把学习成果不断转化为推动工作的实际成效。

会议听取第33届世界客属恳亲大会申办工作情况汇报。会议指出，世界客属恳亲大会是海内外客属乡亲进行跨国跨地区交往的重要活动。申办世界客属恳亲大会，对宣传推介洛阳、做好招商引资、加强文化交流互鉴具有重要意义。要突出洛阳优势特色，细化申报工作方案，扎实推进各项工作，积极争取各方支持，力争第33届世界客属恳亲大会在洛举办，不断提升城市开放水平和国际影响力。

会议审议了《洛阳市纪委监委鼓励支持党员干部创新发展若干措施》《洛阳市纪委监委常态化治理不担当不作为问题办法(试行)》，对做好下步工作提出要求。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)