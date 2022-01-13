六大领域19项措施！洛阳全力推动“专精特新”中小企业高质量发展

聚焦“专业化、精细化、特色化、新颖化”的“专精特新”中小企业，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵。16日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日出台文件，将通过六大领域19项措施，全力引导全市中小企业走“专、精、特、新”的高质量发展道路。

聚焦“专业化、精细化、特色化、新颖化”的“专精特新”中小企业，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵。16日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日出台文件，将通过六大领域19项措施，全力引导全市中小企业走“专、精、特、新”的高质量发展道路。

在加大财税支持力度方面——

加大财政支持力度，对已认定和新认定的国家专精特新“小巨人”企业和省“专精特新”中小企业分别给予30万元和10万元一次性奖励；

落实减税降费政策，开展“专精特新”中小企业税收服务“春雨润苗”专项行动，确保税费政策直达快享、应享尽享。

在强化金融服务功能方面——

拓宽融资渠道，支持银行探索设立“专精特新贷”等中小企业专属信贷产品，引导政府性融资担保机构为“专精特新”中小企业提供融资担保服务，逐步将平均担保费率降至1%以下；

发挥基金作用，为“专精特新”中小企业拓展股权融资渠道；

促进企业上市，对处于不同上市阶段的符合要求的洛阳“专精特新”中小企业，给予20万到300万元不等奖励；

股权投资支持，各类私募基金和投资公司给予洛阳非上市“专精特新”中小企业股权投资支持的(不包括投资设立基金)，按照其投资额的1%给予一次性奖励。