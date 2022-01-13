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徐衣显督导调研疫情防控工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 22:32

徐衣显在督导调研疫情防控工作时强调
落实“四早”要求科学精准施策
筑牢坚固防线护航经济社会发展

　　16日上午，市长徐衣显深入居民小区、学校、企业等场所督导调研疫情防控工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示和省委、市委有关会议精神，认真落实“努力实现长周期不发生规模性疫情”要求，在疫情防控中锤炼能力作风，为经济社会健康发展和群众生活安定有序提供可靠保障。

　　在君河湾小区，徐衣显与社区干部、志愿者等深入交谈，详细了解疫情防控措施落实情况。他强调，要从严从紧压实各级责任，强化网格长、楼栋长作用发挥，严格执行来(返)洛人员提前报备制度，提高工作时效性、精准度，切实做到人数清、人头清、位置清、管控清。同时，做好各项服务保障工作，照顾好老人、儿童等特殊群体生活，做到防控措施得力、保障服务有力。

　　学校是疫情防控的重点区域。徐衣显来到君河湾小学，认真查看校园出入管理、师生健康监测、环境清洁消杀等工作开展情况。他强调，要始终把师生生命健康安全放在首位，以严之又严、细之又细、实之又实的举措，统筹抓好疫情防控、教育教学、“双减”政策落地等工作，严防校园疫情输入，确保学生安全、家长放心、社会满意。

　　在河科大二附院，徐衣显仔细查看核酸检测采样点、预检分诊点等场所工作流程，听取医患闭环管理情况汇报。他强调，医院是疫情防控主阵地，必须始终保持高度警惕，落实落细疫情防控措施，及时调整完善工作预案，切实做好医护人员培训，加强预检分诊、个人防护、院感管理，必须守住不发生院感的底线。

　　进口冷链食品是外防输入的关键“口袋”。徐衣显来到洛阳正大食品有限公司，实地调研企业生产线，详细了解采购、运输、消毒、储存等各环节防控措施落实情况。他强调，要严格实行总仓制，把好溯源、检测、消杀关，认真落实信息登记制度，做到来源可查、去向可追、风险可控，强化多部门协同联动，合力构筑全链条、闭环式管控防线。

　　在市政务服务和大数据管理局，徐衣显仔细询问赋码管理、协查流调等措施落实情况，强调要建设功能完备、反应灵敏、操作简便的疫情防控信息系统，健全信息共享、运行顺畅、调度快捷的数据运行管理机制，加强数据分析应用，提高防控“数治”能力，为指挥协调、流调溯源等提供精准高效科学的服务保障，实现“数战数决”“速战速决”。

　　贺敏参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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