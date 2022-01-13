洛阳·中关村协同创新中心揭牌 徐衣显出席

16日上午，产业之智·“洛”地生根——洛阳·中关村协同创新中心揭牌暨签约仪式在瀍河区举行。市长徐衣显出席仪式。

16日上午，产业之智·“洛”地生根——洛阳·中关村协同创新中心揭牌暨签约仪式在瀍河区举行。市长徐衣显出席仪式。

洛阳·中关村协同创新中心是中关村与瀍河区合作的“先手棋”，是北京市外第6家、中西部地区的首家创新中心。该中心秉承“小平台、大辐射”理念，以科创服务为牵引，发挥创新展示、产业服务、产业孵化及加速功能，吸引新技术、新产品、新项目及优质科创服务机构落地，体系化搭建“类中关村”生态创新系统，赋能和培育高科技企业、科创企业、高端人才。

该中心位于九都路与夹马营路交叉口，由两栋楼宇组成，总面积约5000平方米。其中，1号楼建筑面积约2700平方米，是创新中心展示功能与产业服务功能的主要载体，将重点引入北京及全国专业优质产业服务机构，为企业提供科技创新服务。3号楼建筑面积约2300平方米，主要用于引入企业的孵化与加速，同时设有高标准大型活动空间。

当天，中关村天合、神州泰科、中关村意谷等服务机构与国宏中宇、国宏科信等入驻企业及7家意向落户企业举行了签约仪式。

中关村协同发展投资有限公司董事长高中成、市政协副主席任丽君出席活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)