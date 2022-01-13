19名“00后”历时近一年“建造”隋唐洛阳“元宇宙”

天街、天枢、天堂、明堂、应天门、九洲池......日前，19名来自全国各地的“00后”历时近一年时间，通过电子沙盒游戏《我的世界》，搭建起了一座座精美绝伦的隋唐洛阳城地标建筑，描绘了一幅气势恢宏的盛世景象。

天街、天枢、天堂、明堂、应天门、九洲池......日前，19名来自全国各地的“00后”历时近一年时间，通过电子沙盒游戏《我的世界》，搭建起了一座座精美绝伦的隋唐洛阳城地标建筑，描绘了一幅气势恢宏的盛世景象。

自发组建“施工队” 队员都是“00后”

通过视频“走”进这座“像素风”的隋唐洛阳城，无论是宏伟的宫殿还是精致的街景，都难免让人赞叹。这是帧木得制作组创作的《体素洛阳》数字作品。据了解，该项目制作团队现有19人，来自全国各地，大多是“00后”的高中生或大学生，都是因共同喜好而自发组织在一起的玩家网友。

该项目牵头人刘文奇介绍，在《我的世界》游戏中，玩家可以在三维空间中，以小方块为单位自由地创造建筑物，所以就有很多玩家会组成团队，以集体的力量创作规模庞大的群体建筑，随心所欲地“创造”一个自己喜欢的“元宇宙”。

为什么想到在游戏中“建造”一座隋唐洛阳城？刘文奇说，去年以来有关洛阳的文艺作品几乎“刷屏”，自己虽是三门峡人，但从小在洛阳长大，感到自己也有责任宣传洛阳悠久的历史文化。于是，自己与团队商量后，大家一致决定要建造一座自己心中盛世隋唐洛阳城。