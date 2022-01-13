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围观网络“人气王”！洛阳“口碑楼盘”即将悉数亮相
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.03.16 21:17

　　迎着城春煦日和风，洛阳楼市复苏迈入“快车道”。眼下，“以榜样力量助楼市向上”——第二届“口碑楼盘放心购”行动正在火热进行，力掀地产市场“小阳春”。其中，为期7天的“2022年洛阳口碑楼盘网络投票”活动于今日12时结束，市民心目中的“人气楼盘”正式揭晓。

　　据统计，参与“2022年洛阳口碑楼盘网络投票”活动的楼盘共65家，截止今日12时，万科·春华秋实西园甲第以25886票领先，获得“2022年洛阳网络口碑人气楼盘”称号，格润小镇以24424票位居第二，凯瑞国宝·红瞰以23312票位居第三。此外，保利、佳兆业、绿城、港龙、泽信等全国品牌房企也收获较高人气，充分彰显出其品牌实力与行业影响力。

　　进入三月份以来，多地发布利好政策振兴楼市，给市场注入了活力，引发了购房者对楼市的关注，洛阳楼市的小阳春即将来临，地产企业攀登品质高峰。本次活动由洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳网联合主办，兼具专业性与权威性，引起市民的热烈关注和积极参与，点赞人次达190043，访问量达296043。投票过程中，楼盘以口碑赢得信任，市民以行动支持楼盘，形成共赢的良好局面，助力洛阳地产市场平稳健康发展。

　　每一个品质地产，都是城市靓丽的人居名片。网络投票推出一周，便受到了市民的广泛关注和参与。接下来，活动其他入围楼盘将由主办方根据其投票结果，结合其市场数据及综合实力进行审核后，授予“2022年洛阳口碑楼盘”称号。如果您有购房需求，可以持续关注本次活动，洛阳“口碑楼盘”将悉数揭晓，并开展第三阶段的“品质探访团”和“优惠房源看房团”活动，为您选房、购房提供参考。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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