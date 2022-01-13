产业集群培育结硕果！洛阳现代农机装备制造业集群进入“国家队”

16日，记者从洛阳市工信局获悉，近日洛阳现代农机装备制造业集群促进服务中心作为投标主体，在2021年先进制造业集群招标中成功中标，标志着洛阳现代农机装备制造业集群正式迈入国家先进制造业集群梯队，实现了全省在国家先进制造业集群打造上“零”的突破。

16日，记者从洛阳市工信局获悉，近日洛阳现代农机装备制造业集群促进服务中心作为投标主体，在2021年先进制造业集群招标中成功中标，标志着洛阳现代农机装备制造业集群正式迈入国家先进制造业集群梯队，实现了全省在国家先进制造业集群打造上“零”的突破。

培育发展先进制造业集群是优化稳定产业链供应链、推动制造业高质量发展的重要举措。为推动先进制造业集群发展，工信部自2019年起每年组织开展先进制造业集群竞标(竞赛)。能在这场高手云集的对决中脱颖而出的产业集群，代表着国内产业集群的最高水平。

此次进入“国家队”名单的洛阳现代农机装备制造业集群，是我国规模最大的农机装备产业集群之一，去年整体产业集群规模突破1000亿元。该集群核心成员包括30余家合作企业、10余家用户企业、10余家合作院校、40家以上金融机构，以及上下游配套中小企业200余家，覆盖了产业链上下游企业和科研院所、高校等相关领域龙头单位，形成了较强的产业集聚和辐射效应。

在主导产品开发上，洛阳现代农机装备制造业集群具有多款市场竞争力较强的农机装备。其中，中国一拖大中型拖拉机产品连续多年保持行业领先地位，集群内拖拉机市场占有率高达45%；中联重科、洛阳福格森、洛阳中收玉米收获机等处于行业领先地位，集群内收割机市场占有率高达42%；洛阳辰汉深耕甘蔗收获机市场保有量超过60%；中信重工拥有“洛矿”牌大型球磨机、大型减速机、大型辊压机、大型水泥回转窑4项中国名牌产品。在研发载体建设上，洛阳现代农机装备制造业集群聚集了25家国家级创新平台，包括国家拖拉机质量监督检验中心、拖拉机动力系统国家重点实验室、国家农机装备创新中心等，并拥有矿山重型装备领域首个国家重点实验室、中信重工与开诚智能国家级企业技术中心、洛阳拖研所、清洛基地、河科大等科研院所、高校与行业协会，具有雄厚的科研与技术推广实力。

在创新生态打造上，洛阳现代农机装备制造业集群产业形成了覆盖“政产学研用金”全产业链的协同创新生态体系。在上游基础材料研发生产中，第一拖拉机股份有限公司工艺材料研究所、河科大材料学院等专业从事高性能金属材料、新型无机非金属材料和先进复合材料等研究，形成了专业优势、布局合理、装备精良、工艺先进、节能环保、检测手段齐全的研发生产新模式；在中下游关键零部件及整机研发生产中，中国一拖目前打造了国内最完整的拖拉机系列产品，拥有实力雄厚的产品开发团队，设有5个国内产业基地、1个海外产业基地以及拖拉机动力系统国家重点实验室等多个研发平台。下一步，洛阳将牢牢把握这次中标机遇，继续锚定产业风口，通过搭建农机装备专业化创新创业平台、谋划实施制造业转型升级关键技术、引进培养创新型人才(团队)及培育重大装备等方式，继续打造涵盖上游核心部件、中游整机加工、下游配套应用等重点领域的优势企业，加快推动农机装备产业集群协同发展，为乡村振兴等国家战略实施推进提供更多“洛阳动力”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 徐原芃 王鹏）