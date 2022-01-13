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年内超六成！洛阳加速推动规模以上工业企业研发活动全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 20:35

　　16日，记者从洛阳市科技局获悉，为继续促进“万人助万企”活动走深走实，洛阳市今年将按照“统一组织、部门协同、县区为主、分类帮扶”工作原则，确保年内规模以上工业企业研发活动覆盖率超过60%，力争达到65%。

　　为实现该目标，洛阳市在第一季度将完成厘清规模以上工业企业研发活动底数工作，对照“四有”标准列出尚未开展研发活动的企业需求清单，同时摸清驻洛科研院所、高校为规模以上工业企业研发活动全覆盖可提供的产学研资源。

　　围绕提升全市规模以上工业企业创新水平，洛阳市将在年内推动华为等“三大改造”诊断服务公司与企业进行技术合作，支持企业开展智能化改造、绿色化改造、技术改造等创新活动，通过举办“科技成果直通车”等专场活动，提升规模以上工业企业产学研合作水平。

　　此外，洛阳市还将加快落实企业提质倍增、高新技术企业奖补、企业所得税优惠、研发费用加计扣除、研发平台建设以及装备首台套、新材料首批次、高端软件首版次等惠企政策，并鼓励县区根据实际情况制定对首次开展研发统计的规上工业企业给予表彰奖励等个性化适用政策和措施。

　　在保障方面，洛阳市将推动全市规模以上工业企业研发活动全覆盖工作纳入市“万人助万企”工作体系，建立县区包联机制和行业帮扶制度，成立由行业归口部门牵头的研发活动工作组，负责推进相关行业规模以上工业企业研发活动开展。其中，市发改委负责电力能源、煤炭采选、供水供热等行业；市住建局负责商砼、建筑建材等行业；市工信局负责化工、矿山、冶铸、食品、耐火材料、服装以及其他行业；市国资委负责驻洛国有企业。对已开展研发活动的企业，市科技局将负责引导企业开展创新型企业认定、研发平台建设、产学研合作等创新活动，进一步提升研发创新水平，推动企业实现“四有”。根据规划，洛阳将广泛开展“四有”研发活动，力争在全省率先实现规模以上工业企业研发活动全覆盖。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 李迎博 文/图 通讯员 董伟锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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