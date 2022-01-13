温暖！她用仁心仁术为患者送去“快乐治愈时光”

“术后注意伤口，会有疼痛，家属注意观察。”16日，记者在河南科技大学第二附属医院妇科护士站见到张杨时，她正在耐心地与病人家属讲术后注意事项。

“术后注意伤口，会有疼痛，家属注意观察。”16日，记者在河南科技大学第二附属医院妇科护士站见到张杨时，她正在耐心地与病人家属讲术后注意事项。

1981年出生的张杨，2003年进入河南科技大学第二附属医院成为一名护士。如今作为护士长的她，始终用行动践行“病人的认可是前行动力”的初心。

张杨说，她从业近20年，在骨科、妇科等科室工作，但妇科是最为特殊的。由于面对的患者是女性，女性心理较为脆弱，因此在日常护理工作中，她们更注重对患者的心理抚慰。

患者需要的是“感同身受”。有一次，一位怀孕5个月的患者因身体原因必须终止妊娠，当医生告诉她这个消息，她痛哭流涕。“我们不仅要医治患者的病痛，更重要的是抚慰他们的心理创伤。”张杨说，科室医护人员不仅要熟练掌握专业护理知识，还要了解心理常识，及时为患者做心理疏导。她们会在“病友微信群”发布心理知识，不定期举办心理讲座，让患者用积极、向上的精神面貌面对疾病。