洛阳一法院邀请手语老师参与庭审 保障聋哑人诉讼权利

近日，洛阳市高新区人民法院进行了一场“无声”的庭审。

近日，洛阳市高新区人民法院进行了一场“无声”的庭审。

“现在开庭！”同往常一样，审判长敲下法槌，庭审正式开始。不同以往的是，这次的法庭现场安静了许多，而公诉人旁边还坐着一名手语翻译老师。

法官提问后，只见公诉人席上的手语翻译老师用手语比画着翻译，将法官的意思传递给被告人；被告人用手比画后，手语翻译老师再将他的意思转述给法官和公诉人。

这是一场特殊的庭审，因为被告人是一名聋哑人，涉及一起盗窃案。为充分保障被告人的诉讼权利，高新区人民法院在庭审开始前，为其指定了辩护人，并提前与洛阳市特殊教育中心学校联系，邀请手语老师为其担任翻译，消除诉讼沟通障碍。

与其他庭审不一样的还有这场庭审缓慢的节奏。庭审中，手语翻译老师架起庭审各方沟通的桥梁，法官特意放慢语速，每讲一句话都要等翻译老师准确地传达给被告人，同时将被告人的意思传达给法官。被告人和翻译老师通过手语交流时，审判席上的法官耐心等待，为查明案件事实、公正裁判提供了保障。

当天，整个庭审过程井然有序，法院用司法关怀和司法温度最大限度为被告人提供诉讼便利，让他“零障碍”参加庭审，感受到看得见摸得着的公平正义。

庭审结束后，合议庭宣布休庭，择期宣判。

“残疾人作为弱势群体，特别是有语言障碍、听觉障碍的残疾人受限于身体原因，在辨别能力、语言能力上或多或少有不足，尽管他们大多是完全行为能力人，但仍会影响参与诉讼的能力。”高新区人民法院有关负责人介绍，人民法院为他们提供诉讼便利消除诉讼障碍是应尽之责，唯有如此才能充分保障他们的诉讼权利，让公平正义体现在司法办案的每一个细节中。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李朦朦 文/图）