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非机动车号牌数据库“立功” 助力交警破获肇事逃逸案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 20:35

　　近日，依托2021年洛阳市公安局交警支队刚刚建立的交管非机动车号牌管理数据库，洛阳交警瀍河交巡大队侦破一起肇事逃逸案。

　　4日17时，该大队事故中队接到报警：瀍河区中州东路瀍河桥西侧渠边的闸口后街小巷内，一辆电动自行车摔倒，具体原因不明。接报警后，值班民警迅速赶赴现场。民警在现场看到，电动自行车驾驶人是一名叫方某的老人，他因交通事故受伤，蹲坐在路边道沿上，身体出现头晕、恶心、意识不清等急性症状。民警立刻通知120救护车赶到现场，将伤者送往医院治疗。

　　民警调查得知，老人是被一辆骑两轮电动车的男子撞伤的，事故发生后，男子驾车逃逸。民警对事故现场进行了细致勘查，但未发现有价值的案件线索。此时，医院传来消息，方某伤势较重，脾脏破裂大出血，需要立即进行脾脏摘除手术。听到这一消息后，瀍河交巡大队意识到案情重大，立即抽调业务能手组成专案组，迅速开展侦查工作。

　　办案民警分为两组，一组对事发时间段内过往车辆、群众进行走访，另一组负责搜索以事发地为中心方圆五公里内所有的路面监控影像和临街商铺监控。

　　民警经过大量走访调查，终于找到一名目击证人，获得了肇事逃逸者的体貌、年龄特征和逃逸方向等线索。随后，民警又对累计时长超过70个小时的监控视频进行回看，最终锁定一名骑黑色电动自行车的人有肇事嫌疑。

　　相关视频显示，嫌疑人有一定反侦查能力，在逃逸过程中，他有意识选择小路逃跑，即便在通过装有监控摄像头的大路口时，也有意低头或用手遮挡脸部，这给案件侦破带来极大难度，案情一度陷入僵局。

　　民警通过反复对视频进行比对分析，终于发现，在距离事发现场2公里一处不起眼的路口，监控清晰拍到了肇事嫌疑人电动车的车牌照。这一线索使案情有了重大突破。很快，民警通过查询2021年洛阳交警刚刚建立的交管非机动车号牌管理数据库，锁定了肇事逃逸嫌疑人的身份信息及其社会关系。

　　10日，专案组民警经过5个小时的蹲守，将肇事逃逸嫌疑人赵某抓获。赵某到案后，在民警强大的攻势下如实供述了肇事逃逸的事实。目前，赵某迪已被依法拘留，案件正在进一步办理。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭/文 通讯员 王俊欢/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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