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赞！他们免费为近600户老人家里安装烟感探测器
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 20:32

　　

　　老年人行动迟缓，行动不便，加之消防安全意识薄弱，逃生自救能力差，咋办？洛阳市洛龙区龙门办事处联合洛龙区消防救援大队成立消防安全宣传服务队，免费为辖区近600户老人家中安装烟感探测器。

　　家里安装烟感探测器，夜里睡觉很踏实

　　16日上午，记者跟随龙门办事处副主任刘飞虎和洛龙区消防救援大队参谋王米兰来到花园社区过渡安置区高老太太家里，在老人家卧室房顶有一个白色装置，即烟感探测器。“安装了有半个月，只要烟达到一定浓度，就会触发烟感探测器自动报警。”73岁的高老太太说，这是龙门办事处负责安装的，不收一分钱。

　　在83岁居民张老先生卧室，同样安装有烟感探测器。老人说，有了烟感探测器，夜里睡觉很踏实，办事处给大家办了一件大实事，消防队员也常来讲解消防安全知识。

　　刘飞虎介绍，项目春节后启动，目前已为花园社区、李屯社区等近600户老人家中安装了烟感探测器，确保火灾发生时老人及时逃生。“后台也会收到提醒，值班人员可以第一时间赶到老人家中，组织老人逃生和在火灾初期灭火。”刘飞虎说。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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