洛阳5名高中生被推荐为省级优秀学生

近日，河南省教育厅发布《关于2019级河南省普通高中优秀学生推荐对象的公示》，洛阳5名高中生榜上有名。 近日，河南省教育厅发布《关于2019级河南省普通高中优秀学生推荐对象的公示》，洛阳5名高中生榜上有名—— 赵宸一 洛阳市第一高级中学 黄逸鹤 新安县第一高级中学 胡英杰 洛宁县第一高级中学 李静远 偃师高级中学 刘子睿 河南科技大学附属高级中学 根据《河南省教育厅关于评选2019级普通高中省级优秀学生的通知》要求，各地市按规定程序向省教育厅推荐89名同学为2019级河南省普通高中优秀学生。经省教育厅审查，学生名单面向社会公示，公示期满无异议后，教育厅将正式行文表彰。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)