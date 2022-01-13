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改造30个老旧小区、重点区域试点垂直绿化提升……瀍河区加快推进精致城市建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 19:10

　　16日，记者从洛阳市瀍河区获悉，今年该区将聚焦老旧小区改造提质、断头路打通及背街小巷改造提升、游园绿化建设及养护项目、公共服务类建设、健全多层次住房供给体系、大力推进物业管理服务提质升级、重点片区城中村改造等重点，着力推动精致建设城市、精美呈现城市。

　　瀍河区相关负责人介绍，今年将强化平台思维，聚焦打造平台城区、枢纽城区、青年友好型城区，强化九都路、中州路、新街、启明路“两纵两横”城市设计，着力塑造以“现代唐风”为主题的城市风貌。结合青年友好型城市建设要求，瀍河区将更多关注青年的特点、需求和体验，建好用好瀍河青年创业之家，在区保障性租赁住房中拿出40%房源作为青年人才公寓，让青年更好的安居安家，提升城市与青年的契合度。

　　在精致建设城市方面，瀍河区今年将着力推进林科所家属院、民族苑等30个老旧小区改造提升工程，涉及66栋楼2102户。同时，还将抓好4个安置房首期104万平方米建设任务。

　　在断头路打通及背街小巷改造提升方面，瀍河区将对辖区的兴业路、玄武门大街东延至二广高速西侧辅路、消防路等3条“瓶颈路”进行建设，对陇海街北段、盐业仓库路、买家街3条背街小巷进行改造提升。

　　按照“精致城市”标准，瀍河区还将对下园东路桂园路周边、九都路与夹马营路交叉口、夹马营路与熙春西路、四通路、振兴南路等地块进行垂直绿化提升；提升建设桂园路西侧游园、恒欣园、熙春游园、五三七游园4处城市公园、街心游园，增加运动、休闲、青年元素。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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