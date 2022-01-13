洛阳市王城公园工作人员集体“穿越”回古代

当你逛公园时，发现入口处站着捕快，锦衣卫们带刀在园中巡逻，随处可见身着汉服的小哥哥、小姐姐，是不是分分钟有种穿越回古代的感觉？

当你逛公园时，发现入口处站着捕快，锦衣卫们带刀在园中巡逻，随处可见身着汉服的小哥哥、小姐姐，是不是分分钟有种穿越回古代的感觉？

16日，这样的场景就发生在洛阳市王城公园内。为打造沉浸式赏花游园体验，当天该园的保安、售票员、保洁员、巡逻员等纷纷试穿汉服，进行汉服礼仪培训，体验古装变身，过了一把古人瘾。

“第一次穿汉服，还真是有点不适应。”16日上午，王城公园保安队队长陈玉强脱下保安服，穿上锦衣卫服装，腰间配上假刀、别上对讲机。刚开始，陈玉强还有些不适应，来回走了几圈才找着感觉。

当天，王城公园的保安们分别换上锦衣卫、捕快服装，大家一边熟悉服装，一边进行巡逻训练。“大家喊着口号，一起往前走，走出气势来！”陈玉强和成功变装的保安们，一起在广场上进行巡逻训练，大家身姿挺拔、步履带风，颇有气势。