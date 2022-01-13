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喜报！洛阳一批单位和个人受到省委表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 19:50

　　刚刚，记者从洛阳市委政法委获悉，河南省委日前印发《关于表彰河南省人民满意的政法单位和政法干警的决定》，洛阳市3个政法单位、9名政法干警分别被授予河南省“人民满意的政法单位”和“人民满意的政法干警”称号。

　　被授予“人民满意的政法单位”称号的政法单位是：

　　洛阳市嵩县人民法院车村人民法庭

　　洛阳市洛宁县公安局长水派出所

　　洛阳市栾川县司法局白土司法所

　　被授予“人民满意的政法干警”称号的政法干警是：

　　赵大地 洛阳市中级人民法院刑事审判第一庭一级法官

　　高荣静 栾川县人民法院三川人民法庭庭长

　　姚伟 洛阳市人民检察院检察委员会委员、第一检察部主任

　　唐韬涛 洛阳市涧西区人民检察院第五检察部副主任

　　张文艺 洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所三级警长

　　席宇飞 洛阳市公安局政治部组织教育处副处长

　　高鲁艳 洛阳市司法局宣传科副科长

　　关云波 洛阳市委政法委执法监督科科长

　　孙国宏 洛阳市西工区委政法委副书记

　　据了解，河南省人民满意的政法单位和政法干警评选表彰活动，每两年开展一次，每次评选40个政法单位和120名政法干警，以省委名义进行表彰，旨在鼓励先进、弘扬正气，推动全省政法工作高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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