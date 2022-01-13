洛阳对央视“3·15”晚会曝光问题食品进行排查

3月15日晚，2022年央视“3·15”晚会曝光了河南禹州粉条、湖南岳阳酸菜等相关问题食品后，洛阳市市场监管局迅速行动。3月16日上午，该局和各县区市场监管局组成多个执法小组，对洛阳各辖区农产品批发市场、农贸市场、食品超市等单位售卖的粉条、酸菜制品进行排查。

3月15日晚，2022年央视“3·15”晚会曝光了河南禹州粉条、湖南岳阳酸菜等相关问题食品后，洛阳市市场监管局迅速行动。3月16日上午，该局和各县区市场监管局组成多个执法小组，对洛阳各辖区农产品批发市场、农贸市场、食品超市等单位售卖的粉条、酸菜制品进行排查。

10时许，记者跟随其中一组来到位于瀍河区的洛阳通河农贸城等处，执法人员随机进入多家售卖粉条、酸菜制品的店铺，查看是否存在使用涉事粉条和酸菜情况，并严格查验相关产品进货渠道和食品合格证明文件，以及是否落实索证索票等制度。

洛阳市市场监管局主要负责人表示，现场暂未发现市场销售和使用2022年央视“3·15”晚会曝光的两种涉事食品情况。同时，已安排对全市范围进行市场排查，要求对发现的涉事产品采取封存、下架等措施。全市市场监管部门将持续加大监督检查力度，市民如果发现相关线索，可及时拨打24小时热线12315举报投诉。下一步，全市市场监管系统将结合正在开展的食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，举一反三，全面有效规范食品生产过程控制、出厂检验、加工贮存条件等环节，按照食品操作规范要求开展生产经营活动，杜绝不合格产品流入市场。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 陈翔)