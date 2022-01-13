@洛阳全市干部，这11本书今年上半年必看！

记者16日从洛阳市委组织部获悉，为加快培养主动学习、善于学习的干部队伍，洛阳结合“能力作风建设年”活动，在全市干部中开展“新书汇”读书活动。

记者16日从洛阳市委组织部获悉，为加快培养主动学习、善于学习的干部队伍，洛阳结合“能力作风建设年”活动，在全市干部中开展“新书汇”读书活动。

“新书汇”读书活动以各级领导干部、关键岗位干部为重点，全市各级各类干部全员参与。根据《洛阳市干部队伍素质能力提升教育培训计划(2021—2025年)》安排，洛阳市委组织部每半年集中推荐10本左右最新出版的优秀书籍，作为全市干部规定学习书目，并组织开展研讨交流，培养洛阳干部主动学习意识，以“大学习”持续推进工作能力“大提升”。

据了解，推荐书目以持续提升全市干部学习贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神、推进现代化建设的能力水平为主线，重点推荐和集中阅读以下三类优秀书籍：一是把握新形势，重点推荐学习贯彻党的重大理论集中轮训和跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示的最新书目；二是聚焦新任务，重点推荐贯彻中央重大战略和省委、市委部署要求的相关最新书目，主要聚焦省委“十大战略”，全市产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”进行推荐；三是学习新知识，结合干部知识更新需要推荐的最新书目，如人工智能、区块链、数字经济等。

“新书汇”读书活动今年上半年推荐书目共计11本，分别是《图解十九届六中全会精神》《顺德实践(中国县域发展范本)》《中国城市大趋势：未来10年的超级新格局》《智造中国：中国制造业升级路线图》《走向乡村振兴》《五大增长极(双循环格局下的城市群与一体化)》《产业区块链(中国核心技术自主创新的重要突破口)(精)》《互联网下半场(精)》《5G新产业(商业与社会的创新机遇)(精)》《新基建(全球大变局下的中国经济新引擎)》《中国经济的韧性(精)/首席经济学家系列》。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张婷婷）