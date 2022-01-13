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十二届洛阳市委第一轮巡察工作启动 将对8家单位党组织开展常规巡察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 18:04

　　16日，十二届洛阳市委第一轮巡察工作动员部署会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，落实省委、市委对巡视巡察工作的新部署新要求，对本轮巡察工作进行动员部署。

　　本轮巡察将聚焦“服务产业发展”主题，对市发改委(含重点项目建设服务中心)、市科技局、市工信局(含工业互联网服务中心)、市生态环境局(含环境保护宣传教育中心、生态环境综合行政执法支队)、市住建局(含住房保障和房产服务中心、房屋征收中心)、市交通运输局(含公路事业发展中心、道路运输服务中心、综合行政执法支队)、市商务局(含市场发展服务中心、市政府驻上海联络处)、市文广旅局(含市图书馆、文化市场综合行政执法支队)8家单位党组织开展常规巡察。

　　本轮巡察将采取“常专”结合的方式，既按照常规巡察的要求，紧盯被巡察党组织职能责任、紧盯全面从严治党阶段性特征、紧盯“一把手”和领导班子成员、紧盯人民群众反映强烈的突出问题，把握“三个聚焦”监督重点，对被巡察党组织开展全面“政治体检”，又围绕“产业发展”这一主题，精准“点穴”、“靶向”监督，推动产业发展各项决策部署落地见效，确保打赢“第一战”，实现“开门红”。

　　本轮巡察将聚焦重点，围绕任务重点做到“六个突出”：突出领导班子作用发挥情况，突出改革创新情况，突出服务项目建设情况，突出“万人助万企”开展情况，突出保护市场主体情况，突出执法监管情况。同时，紧扣单位职能责任突出关键、有所侧重。

　　本轮巡察将扭住关键，切实抓好问题整改。一是注重巡改结合，抓好未巡先改、突出边巡边改，坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治，把整改贯穿巡察全过程，推动整改常态化、日常化。二是加强联动协作，继续深化纪律监督、监察监督、派驻监督和巡察监督的统筹衔接，加强巡察与督查、审计、财政、信访等部门的协作配合，相互借力，相互配合，凝聚监督合力。三是强化有效整改，既要“清旧账”，又要“建新账”，对在上次巡察中已整改完成仍反复发生的问题，深挖根源，厘清背后的政治责任；强化日常监督，纪检监察机关和组织部门要把督促巡察整改作为强化政治监督、做实日常监督的重要抓手，加强对被巡察党组织巡察整改情况的全过程监督，推动巡察发现问题条条要整改、事事有回音、件件有着落；做到标本兼治，坚持当下“改”和长久“立”相结合，着力健全工作机制、补齐制度短板、堵塞监管漏洞。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨伟峰 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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