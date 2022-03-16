3月16日上午，“洛阳造”特大型高端矿山装备GM220-180高压辊磨机、Φ6.4×11.15m球磨机、CSM-2250立式搅拌磨等同台亮相，在中信重工装配车间工厂试车并交付客户，将应用到位于辽宁省本溪市的国内已探明规模最大单体铁矿(思山岭铁矿)一期750万吨/年采选项目中，助力打造综合效益最大化的“超大规模智能化矿山精品工程”。

CSM-2250立式搅拌磨

3月16日上午，“洛阳造”特大型高端矿山装备GM220-180高压辊磨机、Φ6.4×11.15m球磨机、CSM-2250立式搅拌磨等同台亮相，在中信重工装配车间工厂试车并交付客户，将应用到位于辽宁省本溪市的国内已探明规模最大单体铁矿(思山岭铁矿)一期750万吨/年采选项目中，助力打造综合效益最大化的“超大规模智能化矿山精品工程”。