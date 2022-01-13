2022年上半年全国大学英语四、六级考试报名工作启动

据中国教育考试网消息，2022年上半年全国大学英语四、六级考试(CET)笔试及口试将分别于6月11日，5月21至22日举行，各地报名工作陆续启动。洛阳在校大学生请关注学校规定报考时间，届时可登录CET全国网上报名系统完成报名及缴费。

据中国教育考试网消息，2022年上半年全国大学英语四、六级考试(CET)笔试及口试将分别于6月11日，5月21至22日举行，各地报名工作陆续启动。洛阳在校大学生请关注学校规定报考时间，届时可登录CET全国网上报名系统完成报名及缴费。

一、开考时间及科目

1.笔试考试时间(6月11日)

上午：英语四级、日语四级、德语四级、俄语四级、法语四级

下午：英语六级、日语六级、德语六级、俄语六级

2.口试考试时间(5月21-22日)

5月21日：英语四级口语考试

5月22日：英语六级口语考试

二、报名方式

请考生按所在学校规定时间登录CET全国网上报名系统(cet-bm.neea.edu.cn)完成资格审核、笔试报名缴费及口试报名缴费。

三、成绩报告单

成绩发布25个工作日后，考生可登录中国教育考试网(www.neea.edu.cn)查看并下载电子成绩报告单(小语种科目为电子证书)，电子成绩报告单与纸质成绩报告单同等效力。

纸质成绩报告单依申请发放，考生可在报名期间或成绩发布后规定时间内登录CET报名网站(cet-bm.neea.edu.cn)自主选择是否需要纸质成绩报告单，选择纸质的考生应按考点规定时间及地点免费领取，成绩发布半年后未领取的视为自动放弃，不再补发。

目前，中国教育考试网(www.neea.edu.cn)已开通2005年6月及以后历次考试成绩报告单(小语种科目为证书)查询服务，考生可登录查询，并可根据实际情况自助办理纸质成绩证明。⑥