阵风最大9级！洛阳市气象台发布大风蓝色预警

16日13时45分，洛阳市气象台发布大风蓝色预警：预计未来24小时内，洛阳主城区、洛宁、新安、孟津、偃师、宜阳、伊川、汝阳、嵩县、栾川将有5级左右东北风，阵风7级到9级，请加强防范。

16日13时45分，洛阳市气象台发布大风蓝色预警：预计未来24小时内，洛阳主城区、洛宁、新安、孟津、偃师、宜阳、伊川、汝阳、嵩县、栾川将有5级左右东北风，阵风7级到9级，请加强防范。 16日13时45分，洛阳市气象台发布大风蓝色预警： 预计未来24小时内，洛阳主城区、洛宁、新安、孟津、偃师、宜阳、伊川、汝阳、嵩县、栾川将有5级左右东北风，阵风7级到9级，请加强防范。 此外，受新一轮冷空气影响，15日20时25分，洛阳市气象台发布寒潮蓝色预警： 预计18日凌晨，洛阳所辖各县(区)最低气温较16日凌晨将下降8℃到10℃，18日最低气温将降至1℃到3℃。16日到17日东北风5级左右，阵风8级左右。 ●大风防御指南 1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作； 2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资； 3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等； 4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留； 5.有关部门和单位注意森林、草原等防火。 ●寒潮防御指南 1.政府及有关部门按照职责做好防寒潮准备工作； 2.注意添衣保暖； 3.对热带作物、水产品采取一定的防护措施； 4.做好防风准备工作。 (洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)