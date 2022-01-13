洛阳举办理论宣讲大赛暨“百姓名嘴”选拔赛

16日，记者从洛阳市委宣传部获悉，为进一步加强基层理论宣讲工作，培养基层理论宣讲队伍，洛阳将以线上线下相结合的方式在全市组织开展“党的创新理论宣讲·理响洛城”主题宣传教育实践活动宣讲大赛暨“百姓名嘴”选拔赛。

16日，记者从洛阳市委宣传部获悉，为进一步加强基层理论宣讲工作，培养基层理论宣讲队伍，洛阳将以线上线下相结合的方式在全市组织开展“党的创新理论宣讲·理响洛城”主题宣传教育实践活动宣讲大赛暨“百姓名嘴”选拔赛。（>>>参赛人员报名表）

此次大赛活动由洛阳市委宣传部主办，洛阳广播电视台、“学习强国”洛阳学习平台承办，全市专兼职理论宣讲工作者、百姓宣讲员和热爱理论宣讲的演讲者均可参赛。

根据方案，此次大赛围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵以及在洛阳的生动实践开展宣讲，旨在鼓励和动员全市人民以更加自信昂扬的精神风貌和进取姿态投身建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的生动实践，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

大赛宣讲形式有两类，一是故事类，借助典型、生动的故事情节，把党的创新理论讲鲜活、讲明白。二是文艺类，通过戏曲、快板、说唱、相声、小品等“文艺+理论”的方式，阐明事实、说明道理。

方案明确，宣讲要把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，弘扬主旋律、凝聚正能量；要坚持百姓视角，善用小切口呈现大主题，用小故事反映大变化，从百姓视角出发，用鲜活语言形成情感共鸣；要尊重知识产权，宣讲内容须为原创，若发现参赛宣讲素材中存在侵犯他人著作权或有任何不良信息内容，取消参赛资格；要控制时长和人员数量，故事类、文艺类宣讲时间控制在8分钟以内，故事类宣讲参加人员为1人，文艺类宣讲参加人员不超过5人。

根据工作安排，3月至4月为动员阶段。5月至6月洛阳各县区党委宣传部、市直有关单位将采取专场赛、巡回赛等方式分别组织本地本行业本系统本部门的故事类、文艺类预赛。6月底举行复赛和决赛。7月至8月遴选在全市比赛中涌现出的优秀宣讲员，组成示范宣讲团，分赴各县区农村、社区和有关部门单位进行巡回宣讲。

据了解，全市故事类、文艺类决赛拟设置一等奖2名，二等奖4名，三等奖、优秀组织奖若干。市委宣传部将对获奖的个人和单位进行表彰，授予洛阳市基层理论宣讲“百姓名嘴”称号，并择优推荐参加全省宣讲大赛。

洛阳市委宣传部相关负责人表示，此次宣讲大赛直接面向基层党员群众，既是比赛又是宣讲。各地各相关部门要高度重视、精心组织，充分发挥以赛代训、以赛促学的作用，通过比赛查摆短板、历练队伍，通过比赛交流互学、激发潜能，提升基层宣讲员的政治素养和宣讲水平，充分展示党的创新理论的真理力量和实践伟力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 郭萌萌）