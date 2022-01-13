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今起，洛阳将迎来大风降温降水天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.03.16 08:47

　　昨日，洛阳暖意再升级，最高气温达到25℃，春花肆意绽放，但受北方浮尘影响，空气质量不佳，天空仿佛被蒙上一层灰纱。

　　从今天开始，受新一股冷空气影响，洛阳将迎来大风降温降水天气，最高气温“大跳水”，17日的最高气温“垂直降落”到8℃，而19日的最低气温只有2℃，局地还可能出现雨夹雪，简直是“一夜返冬”。

　　这次大降温究竟有多厉害？看看气象部门发布的寒潮预警就知道了。

　　昨天17时30分，省气象台发布寒潮蓝色预警：预计18日凌晨，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封、商丘、平顶山、许昌、漯河、周口9个地区及南阳、驻马店两地区北部最低气温较16日将下降8℃到10℃，部分地区10℃到12℃；18日全省最低气温南部4℃到6℃，其他地区1℃到3℃。16日到17日白天，全省偏北风6级左右，阵风8级到10级。

　　最后，来看看市气象局发布的最新周天气预报。

　　据最新气象资料分析，未来一周多低槽和冷空气活动，洛阳上空云系较多，气温偏低。受高空西南气流和地面冷空气共同影响，16日到17日、19日，洛阳有大风降温降水天气过程。

　　今天(周三)：阴天有小到中雨，东北风4级到5级，气温6℃到17℃。

　　明天(周四)：小雨转阴天，东北风4级到5级，气温3℃到8℃。

　　18日(周五)：多云间晴天，气温4℃到13℃。

　　19日(周六)：多云转阴天，大部分地区有小雨，高海拔山区有雨夹雪，东北风4级左右，气温2℃到8℃。

　　20日(周日)：多云间阴天，部分地区有小雨，气温4℃到10℃。

　　21日(周一)：阴天，大部分地区有小雨，高海拔山区有雨夹雪，气温5℃到8℃。

　　22日(周二)：多云到晴天，气温4℃到11℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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