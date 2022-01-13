洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“送外卖”还是“进工厂” 别拿对错去看待
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.03.16 08:40

　　“建议鼓励年轻人少送外卖、多进工厂。”近日，全国人大代表、小康集团董事长张兴海在接受采访时表示，当下不少年轻人选择送外卖、送快递，不愿进工厂当产业工人，导致制造业招工困难，这不利于社会长远发展。这一观点引发了许多人对职业选择的热议，本期《青年茶座》，咱们就聊聊这个事儿。

　　“进工厂”还是“送外卖”，这个话题之所以登上热搜，是因为有着深刻的社会背景。有关统计显示，2020年我国制造业人才缺口为2200万人，近五年平均每年有150万人离开制造业，同时外卖骑手逐年增长，目前已接近1300万人。

　　可是，这是不是就能得出结论，产业工人空心化日趋严重，是因为年轻人都去“送外卖”了？

　　选择什么样的职业，不只是个体选择的问题，与社会发展变革也密切相关。随着电商、网络直播等行业的兴起，很多年轻人去开网约车、送快递、送外卖，与“流水线”式的工厂相比，工作灵活度更高、社交性更强，本身就是一种择业多元化的体现。可见，与其说外卖行业“抢”走了年轻人，倒不如说是新业态给了年轻人更多的出路。

　　往深了说，两者只是社会分工不同，没有高下之分。曾经，在洛阳这个老工业基地、制造业大市，多少年轻人以进厂当工人为荣，百万产业工人奠定了昔日洛阳的辉煌。时至今日，制造业转型需要产业工人，便捷化生活同样离不开“外卖小哥”，不管是风里来、雨里去送外卖，还是从早到晚直播带货到嗓子冒烟，都体现了市场的活力与社会的包容，也是我们美好生活的需要。

　　三百六十行，行行出状元。是进工厂还是送外卖，或者从事其他什么职业，不应拿对错去看待。就在最近，美团与洛龙区签约，将在洛阳建设美团区域功能性总部项目，可不是为培养更多“外卖小哥”，而要重点围绕该企业在共享出行、酒店文旅、餐饮外卖等领域的品牌和流量优势，带动上下游生态企业来洛投资发展，为优秀青年人才提供多样化、个性化的职业选择。

　　总之，“送外卖”还是“进工厂”不是非此即彼，也不应是“二选一”的问题。让工厂工作能更体面、更吃香，“争当产业工人”这个美好图景需要鼓励；用好互联网带来的新业态、新模式、新平台，“外卖小哥”的职业保障、发展前景同样需要支持。至于如何选择，还是交给年轻人自己吧。(郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
        历史上，“三英战吕布”、客家人南迁在此发生，助其扬名；现如今，一条“最美乡村公路”，因它更名。它就是...
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳南山大道西延、滨河南路西段提升...
  • 春季呼吸道疾病多发 这些中医药防治处...
  • 洛阳所有校外培训机构一律暂停线下培...
  • 洛阳洛龙区多个安置小区今年确定交付
  • 寒潮蓝色预警！洛阳将迎大风降温降雨
  • 洛阳万安通用机场一期完工 预计今年投...
  • 最新消息！关于洛阳宜人路小学建设进展
  • 再次明确！洛阳全面推广“场所码”并...
  • 市委召开专题会议 研究城市区高中迁建...
  • 王珊珊向洛阳企业赠送女足国家队全体...
    		•
    百姓呼声
    顾龙路维修加固工期一拖再拖，何时能通车
    洛龙区公办幼儿园什么时候能开展延时服务
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    花季洛浦

    五龙沟里看花人

    春天来杏花开

    勇成摄影 雾里看花
    /冰清玉洁玉兰花
    /七律 樱花赞
    /最美人生读书时
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605