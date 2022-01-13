“送外卖”还是“进工厂” 别拿对错去看待

“建议鼓励年轻人少送外卖、多进工厂。”近日，全国人大代表、小康集团董事长张兴海在接受采访时表示，当下不少年轻人选择送外卖、送快递，不愿进工厂当产业工人，导致制造业招工困难，这不利于社会长远发展。这一观点引发了许多人对职业选择的热议，本期《青年茶座》，咱们就聊聊这个事儿。

“建议鼓励年轻人少送外卖、多进工厂。”近日，全国人大代表、小康集团董事长张兴海在接受采访时表示，当下不少年轻人选择送外卖、送快递，不愿进工厂当产业工人，导致制造业招工困难，这不利于社会长远发展。这一观点引发了许多人对职业选择的热议，本期《青年茶座》，咱们就聊聊这个事儿。

“进工厂”还是“送外卖”，这个话题之所以登上热搜，是因为有着深刻的社会背景。有关统计显示，2020年我国制造业人才缺口为2200万人，近五年平均每年有150万人离开制造业，同时外卖骑手逐年增长，目前已接近1300万人。

可是，这是不是就能得出结论，产业工人空心化日趋严重，是因为年轻人都去“送外卖”了？

选择什么样的职业，不只是个体选择的问题，与社会发展变革也密切相关。随着电商、网络直播等行业的兴起，很多年轻人去开网约车、送快递、送外卖，与“流水线”式的工厂相比，工作灵活度更高、社交性更强，本身就是一种择业多元化的体现。可见，与其说外卖行业“抢”走了年轻人，倒不如说是新业态给了年轻人更多的出路。

往深了说，两者只是社会分工不同，没有高下之分。曾经，在洛阳这个老工业基地、制造业大市，多少年轻人以进厂当工人为荣，百万产业工人奠定了昔日洛阳的辉煌。时至今日，制造业转型需要产业工人，便捷化生活同样离不开“外卖小哥”，不管是风里来、雨里去送外卖，还是从早到晚直播带货到嗓子冒烟，都体现了市场的活力与社会的包容，也是我们美好生活的需要。

三百六十行，行行出状元。是进工厂还是送外卖，或者从事其他什么职业，不应拿对错去看待。就在最近，美团与洛龙区签约，将在洛阳建设美团区域功能性总部项目，可不是为培养更多“外卖小哥”，而要重点围绕该企业在共享出行、酒店文旅、餐饮外卖等领域的品牌和流量优势，带动上下游生态企业来洛投资发展，为优秀青年人才提供多样化、个性化的职业选择。

总之，“送外卖”还是“进工厂”不是非此即彼，也不应是“二选一”的问题。让工厂工作能更体面、更吃香，“争当产业工人”这个美好图景需要鼓励；用好互联网带来的新业态、新模式、新平台，“外卖小哥”的职业保障、发展前景同样需要支持。至于如何选择，还是交给年轻人自己吧。(郭旭光)