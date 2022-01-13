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这本老杂志见证一段传奇忘年交
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 08:37
忘年交终重逢（左起：李建峰、李章申、张劭辉）

　　生活远比电影更精彩，更感人，更温暖。

　　近日，在郑州某居民小区一户人家中，93岁的李章申老人，接待了一位特殊客人。这位客人叫张劭辉(本名张少辉)，今年42岁，来自洛阳。

　　见面时，张劭辉特意拿着一本1992年出版的《故事作文》，因为这本纸张早已泛黄的老杂志，见证了他们30年前的忘年交。

　　30年后，他们再相逢

　　3月6日下午，当李章申老人得知张劭辉要到郑州看他时，开心得像个孩子，整个下午笑容都洋溢在老人脸上。他想留张劭辉吃午饭，特意挑选了一家菜品有特色的饭店，叮嘱66岁的女儿赶紧预订。

　　7日上午，怀着激动的心情，张劭辉敲响了老人家的大门，尽管两人之前进行过视频，但当老人慈祥的脸庞出现在眼前时，张劭辉仍激动得说不出话来。李章申老人拉住他的手仔细打量：“长成大小伙儿了！长成大小伙儿了！”

　　张劭辉心中涌起一股暖流：30年了，见爷爷的心愿终于实现了。

　　除了视力下降，李章申老人听力正常，思维清晰，他清楚地记得30多年前，和张劭辉刚认识时发生的一些小事。

　　看到那本《故事作文》，老人的目光更加柔和：“这是我专门为你留的那本杂志吧，上面有你发表的作文《秋天的早晨》，你上小学时瘦瘦的，爱学习，很朴实。”

　　得知张劭辉是洛阳文学院的签约作家后，老人更开心了：“当时就觉得你跟其他孩子不一样，以后肯定有出息，我没看走眼吧？！”

　　临走时，张劭辉送给李章申老人一本自己近几年出版的书，老人说：“我的眼睛不好，但闺女会读给我听，希望你能坚持自己的文学梦想，取得更大成就。”

　　报刊亭，他的快乐驿站

　　32年前，张劭辉和李章申老人相识于宝丰县城。

　　1990年，张劭辉10岁，在宝丰县城一所小学读四年级，喜欢写作、看杂志。李章申老人的报刊亭，就在学校附近。

　　当时，报刊亭星罗棋布于城市的大街小巷，很多人都有购买、阅读报纸、杂志的习惯。李章申老人的报刊亭，是利用商场的橱窗位置。对于当时求知欲旺盛的张劭辉来说，这个满壁都是书刊的小屋充满了吸引力，是他放学路上最爱停留的地方。

　　最初，张劭辉怯生生的，不敢在报刊亭停留太久，他每月的零花钱只够买一两本杂志，报刊亭前人来人往，看太久怕耽误摊主生意，所以，往往是一目十行，看几眼就依依不舍地离开了。

　　有一次，他被一本《故事作文》深深吸引了，一篇篇读下去，居然忘了时间。不知不觉中，一个浑厚而又温暖的声音在他耳边响起：“孩子，腿麻不麻？来，坐下看吧。”

　　张劭辉抬起头，发现李章申老人正一脸慈祥地看着自己，旁边放着一把凳子，他这才感到站得太久的腿又酸又麻。

　　自那之后，61岁的李章申老人和10岁的张劭辉成了忘年交，每天放学后，张劭辉都会到报刊亭看书，一看就是1个多小时，这里成了他的快乐驿站。人不多时，这对忘年交一人一把凳子，静静坐在那里看书。

　　张劭辉的脑海中，至今常常浮现出这样一幕：夕阳西下，一老一小，一高一矮，各自坐在凳子上捧着一本书，夕阳将两人的身影拉得很长很长……

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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