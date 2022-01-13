洛阳市总工会十五届六次全委会议召开

昨日，市总工会十五届六次全委会议召开，认真落实中央、省委和市委相关决策部署，对今年工作进行安排。 昨日，市总工会十五届六次全委会议召开，认真落实中央、省委和市委相关决策部署，对今年工作进行安排。 市人大常委会党组副书记、市总工会主席吉振华指出，今年工会工作要突出服务全市改革发展大局这一中心，实施职工思想政治引领行动、建功新时代主力军行动、乡村振兴劳模出彩行动、基层工会组织规范化建设提升行动、职工维权服务质量提升行动、助力青年友好型城市建设行动等六大行动，办好职工心理健康服务、青年职工联谊会、“尊法守法 携手筑梦”公益法律服务等20件实事，突出城镇困难职工解困脱困和“八大群体”等新就业形态劳动者劳动保障权益维护，集中各方力量和资源，努力将重点工作抓细抓实、抓出成效，为加快建强副中心、形成增长极作出更大贡献。 会议对2021年洛阳市工会工作先进单位进行表彰，通过了市总工会工作报告、经审工作报告和《洛阳市总工会关于落实〈中国工运事业和工会工作“十四五”发展规划〉的实施方案》，履行人事事项民主程序，替补、增补了部分十五届委员会委员，裴江涛当选市总工会第十五届委员会副主席，吉炳奇当选市总工会第十五届委员会常务委员会委员。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 任旭东)