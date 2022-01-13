2022年2月24日至28日，市应急管理局会同市气象局、水利局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、林业局、交通运输局、工业和信息化局、农业农村局、教育局、卫健委、文化广电和旅游局、城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对2022年3月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。

2022年3月洛阳市自然灾害风险形势分析报告

洛阳市减灾委办公室 洛阳市应急救援总指办

2022年2月24日至28日，市应急管理局会同市气象局、水利局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、林业局、交通运输局、工业和信息化局、农业农村局、教育局、卫健委、文化广电和旅游局、城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对2022年3月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。具体情况如下：

一、气候趋势预测

历年3月各县(区)降水量为23.3～36.3毫米，全市平均为29.4毫米；平均气温全市为8.4℃，其中栾川县为6.9℃，其他县(区)为8.1～9.3℃。

预计2022年3月，我市降水量偏多0～2成，在30～40毫米之间；平均气温较常年偏高0.5～1℃，在7.5～9.5℃之间。

二、3月灾害风险预判

综合判断，2022年3月全市自然灾害风险主要表现在：

(一)气象灾害。主要灾害雾霾天气和大风天气,对农业、交通、民航运输以及居民生活出行造成不利影响，请注意防范。

(二)森林防火。气温逐渐回暖，林区可燃物干燥，大风天气多发，加之林区内农事活动、旅游踏青人员增多，火源管控难度加大，森林火险等级较高。

(三)疫情防控。国外疫情防控形势复杂，国内疫情呈现点多、面广、频发，德尔塔和奥密克戎变异株叠加流行的特点，疫情防控压力持续增大。

(四)震情分析。洛阳前兆观测台网地温、地电、地倾斜、地磁、水氡等观测资料均未发现短临异常。各宏观测报点未见宏观异常现象，晋陕豫交界区的近期前兆交换资料亦未见明显异常。综合分析认为，2022年3月洛阳及邻区发生破坏性地震的可能性不大。

三、防范对策及建议

2022年冬残奥会、十三届全国人大五次会议和全国政协十三届五次会议将于3月上中旬在北京召开，各级各有关部门要提高政治站位，树牢“人民至上、生命至上”理念，增强自然灾害风险防范意识，切实把防灾减灾救灾各项措施落到实处，确保人民群众生命财产安全。

(一)强化监测预警。气象部门要加强对灾害性天气的实时监测，及时发布气象预警信息。各涉灾部门要做好重点区域、重要时段的监测预警工作，特别要做好森林火险等级预报和高火险预警信息的精准发布，提醒社会公众主动采取防灾避险措施，严防人员伤亡事件发生。

(二)做好重点防范。各地各相关部门要加强对人员密集场所和重要工程设施灾害风险隐患排查整治，严防事故发生。要加强对城乡供电、供水、供气、通信等基础设施安全检修，及时处置安全隐患，保证城市安全稳定运行。要加强野外火源管理，严格执行入山检查制度，特别要对入山路口、坟地、旅游景点、风景名胜区、火灾多发区域等重点地段实行重点防范。要严格落实“外防输入、内防反弹”措施，加强对重点人员的哨点监测，医学救援队伍和卫生防疫队伍要保持在岗在位。

(三)严格应急值守。各地各相关部门要严格执行24小时领导带班、干部值班制度，及时准确上报突发事件信息，杜绝迟报、谎报、瞒报等现象发生。各级各类应急救援队伍时刻保持战备状态，重点地区、重点部位要提前预置力量，易灾多灾区域加强物资储备，有力、有序、有效组织抢险救援。